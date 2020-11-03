Шахтер — Боруссия М: видео голов и обзор матча

Предлагаем вашему вниманию лучшие моменты поединка.

Шахтер принимает на своем поле гладбахскую Боруссию в поединке третьего тура группового этапа Лиги чемпионов.

Перед этим матчем "горняки" единолично возглавляли группу B, набрав четыре очка, а немецкий клуб делил вторую строчку с Интером, имея в активе два пункта.

Предлагаем вашему вниманию голы поединка:

Шахтер — Боруссия М, Плеа, 8, 0:1

Шахтер — Боруссия М, Бондарь, (автогол), 0:2

Шахтер — Боруссия М, Плеа, 26, 0:3

Шахтер — Боруссия М, Бенсебаини, 44, 0:4

Новость обновляется...

Матч Шахтер — Боруссия М начался в 19:55 по киевскому времени. Следите за текстовой онлайн-трансляцией на Football.ua.