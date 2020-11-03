Месси постарается снять свое "проклятье" в матче против Динамо

03 ноября 2020

Лионель Месси, Getty Images

У лидера Барселоны плохи дела с реализацией штрафных.

За год Лионель Месси лишь раз смог забить мяч прямым ударом со штрафного — подсчиталo Mundo Deportivo.

С тех пор, как Месси дважды забил со штрафных 9 ноября 2019 года в матче против Севильи, Лео 50 раз брался за исполнение судейского приговора из-за пределов штрафной площадки и лишь однажды в этом преуспел.

В нынешнем сезоне капитан Барселоны пробивал штрафные 10 раз, и ни одна из этих попыток не завершилась взятием ворот.

Возможно, аргентинец, на счету которого 47 голов со штрафных в составе Барселоны, надеется, что кадровые проблемы Динамо помогут ему в матче третьего тура группового раунда Лиги чемпионов.

Матч Барселона — Динамо состоится в среду, 4 ноября. Начало в 22:00.

Следить за ходом поединка вы сможете по онлайн-трансляции на Football.ua.

Источник: El Mundo Deportivo

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