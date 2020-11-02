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-
03 ноября
19:55
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-
Бавария
-
03 ноября
22:00
Реал Мадрид
-
Интер
-
03 ноября
22:00
Манчестер Сити
-
Олимпиакос
-
03 ноября
22:00
Порту
-
Марсель
-
03 ноября
22:00
Мидтьюлланд
-
Аякс
-
03 ноября
22:00
Аталанта
-
Ливерпуль
-
03 ноября
22:00
Зенит
-
Лацио
-
04 ноября
19:55
Истанбул Башакшехир
-
Манчестер Юнайтед
-
04 ноября
19:55
Челси
-
Ренн
-
04 ноября
22:00
Севилья
-
Краснодар
-
04 ноября
22:00
Брюгге
-
Боруссия Д
-
04 ноября
22:00
Ференцварош
-
Ювентус
-
04 ноября
22:00
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Барселона — Динамо: прогноз букмекеров на матч Лиги чемпионов

02 ноября 2020

Прогноз на матч Барселона - Динамо, Getty Images

Предлагаем вашему вниманию букмекерские котировки на поединок с участием киевлян.

Динамо проведет выездной матч с Барселоной в третьем туре группового этапа Лиги чемпионов.

По мнению букмекеров, безоговорочное преимущество в этом поединке имеет каталонский клуб. Так, компания Parimatch выставила на победу Барселоны коэффициент 1,16.

Шансы на победу киевлян оцениваются в 17, тогда как коэффициент на ничью составляет 8,7.

В последний раз Динамо встречалось с Барселоной в групповом этапе Лиги чемпионов-2009/10. Тогда в обоих поединках побеждали "сине-гранатовые" – 2:0 и 2:1.

Матч Барселона – Динамо состоится на Камп Ноу в среду, 4 ноября, и начнется в 22:00 по киевскому времени. На Football.ua будет доступна онлайн-трансляция поединка.

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