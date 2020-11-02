Барселона — Динамо: прогноз букмекеров на матч Лиги чемпионов

Предлагаем вашему вниманию букмекерские котировки на поединок с участием киевлян.

Динамо проведет выездной матч с Барселоной в третьем туре группового этапа Лиги чемпионов.

По мнению букмекеров, безоговорочное преимущество в этом поединке имеет каталонский клуб. Так, компания Parimatch выставила на победу Барселоны коэффициент 1,16.

Шансы на победу киевлян оцениваются в 17, тогда как коэффициент на ничью составляет 8,7.

В последний раз Динамо встречалось с Барселоной в групповом этапе Лиги чемпионов-2009/10. Тогда в обоих поединках побеждали "сине-гранатовые" – 2:0 и 2:1.

Матч Барселона – Динамо состоится на Камп Ноу в среду, 4 ноября, и начнется в 22:00 по киевскому времени. На Football.ua будет доступна онлайн-трансляция поединка.