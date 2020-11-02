Динамо отправят на самоизоляцию в Барселоне до получения результатов дополнительных тестов на COVID-19

Каталонский клуб обеспокоен ситуацией в таборе "бело-синих".

Делегацию киевского Динамо из футболистов, тренеров и работников клуба посадят на самоизоляцию по прилету в аэропорт Барселоны, где они будут ждать результатов повторного теста. Об этом сообщает Digisport.

По информации источника, руководство каталонской Барселоны обеспокоено ситуацией с зараженными коронавирусом в таборе киевского клуба и уже связалось с боссами "бело-синих".

Третьего ноября, в 10 часов утра, футболисты Динамо должны сдать повторные тесты на COVID-19.

Стоит отметить, что матч Барселона — Динамо может не состояться, если будет выявлен еще один положительный тест у киевлян.

Матч Барселона — Динамо должен состояться четвертого ноября на Камп Ноу. Начало игры — в 22:00.