Тер Штеген сможет сыграть против Динамо

Футболист уже оправился от повреждения.

Вратарь каталонской Барселоны Марк-Андре тер Штеген готов выйти со стартовых минут в поединке против киевского Динамо в Лиге чемпионов. Об этом сообщает Sport.es.

По информации источника, немец тренировался в общей группе с прошлой недели, однако не попал в заявку на матч Ла Лиги против Алавеса (1:1).

Последнюю свою игру тер Штеген сыграл еще в августе против Баварии в Лиге чемпионов (2:8), однако следом получил травму колена.

Отметим, матч Барселона — Динамо состоится 4 ноября на Камп Ноу. Начало встречи — в 22:00 по киевскому времени. На Football.ua будет доступна онлайн-трансляция поединка.