Динамо подтвердило, что пройдет повторное тестирование на коронавирус

Киевлян ждет еще одна проверка перед матчем с Барселоной.

Динамо пройдет повторное тестирование на коронавирус за день до игры с Барселоной, сообщает официальный сайт киевлян.

Делегация столичного клуба уже прибыла в Барселону и, вероятно, отправится на самоизоляцию до получения результатов дополнительных тестов на COVID-19

Согласно протоколу УЕФА, если будет еще один положительный результат среди игроков из заявочного листа А, то матч перенесут.

Отметим, что на данный момент среди игроков вице-чемпиона Украины положительные тесты получили Георгий Бущан, Виталий Миколенко, Денис Бойко, Георгий Цитаишвили, Денис Гармаш, Миккель Дуэлунд, Александр Караваев, Тудор Бэлуцэ и Николай Шапаренко.

Матч Барселона — Динамо состоится 4 ноября. Стартовый свисток на Камп Ноу должен прозвучать в 22:00 по киевскому времени.