Главным арбитром матча Барселона — Динамо назначен Майкл Оливер

Поединок Лиги чемпионов обслужит английская бригада арбитров.

Официальный сайт УЕФА сообщает, что главным арбитром поединка третьего тура Лиги чемпионов между Барселоной и Динамо обслужит Майкл Оливер.

Помощниками рефери на боковых линиях выступят Саймон Беннетт и Стюарт Бэрт. Четвертый арбитр — Дэвид Кут.

Арбитром системы видеоповторов будет Крис Кавана, а его помощником выступит Крейг Поусон. Напомним, Оливер однажды судил поединок киевлян — в 2014 году в рамках Лиги Европы Динамо обыграло Стяуа (2:0).

Ранее сообщалось, что накануне поединка против Барселоны шестеро игроков киевлян и помощник Мирчи Луческу заразились коронавирусом.