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-
03 ноября
22:00
Манчестер Сити
-
Олимпиакос
-
03 ноября
22:00
Порту
-
Марсель
-
03 ноября
22:00
Мидтьюлланд
-
Аякс
-
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-
04 ноября
22:00
Севилья
-
Краснодар
-
04 ноября
22:00
Брюгге
-
Боруссия Д
-
04 ноября
22:00
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Главным арбитром матча Барселона — Динамо назначен Майкл Оливер

02 ноября 2020

Майкл Оливер, getty images

Поединок Лиги чемпионов обслужит английская бригада арбитров.

Официальный сайт УЕФА сообщает, что главным арбитром поединка третьего тура Лиги чемпионов между Барселоной и Динамо обслужит Майкл Оливер.

Помощниками рефери на боковых линиях выступят Саймон Беннетт и Стюарт Бэрт. Четвертый арбитр — Дэвид Кут.

Арбитром системы видеоповторов будет Крис Кавана, а его помощником выступит Крейг Поусон. Напомним, Оливер однажды судил поединок киевлян — в 2014 году в рамках Лиги Европы Динамо обыграло Стяуа (2:0).

Ранее сообщалось, что накануне поединка против Барселоны шестеро игроков киевлян и помощник Мирчи Луческу заразились коронавирусом.

Источник: Официальный сайт УЕФА

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