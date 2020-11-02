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Реал Мадрид
-
Интер
-
03 ноября
22:00
Манчестер Сити
-
Олимпиакос
-
03 ноября
22:00
Порту
-
Марсель
-
03 ноября
22:00
Мидтьюлланд
-
Аякс
-
03 ноября
22:00
Аталанта
-
Ливерпуль
-
03 ноября
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-
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-
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-
Манчестер Юнайтед
-
04 ноября
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Челси
-
Ренн
-
04 ноября
22:00
Севилья
-
Краснодар
-
04 ноября
22:00
Брюгге
-
Боруссия Д
-
04 ноября
22:00
Ференцварош
-
Ювентус
-
04 ноября
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Матч с Барселоной перенесут, если у Динамо будет еще один заболевший коронавирусом игрок

02 ноября 2020

Матч с Барселоной перенесут, если у Динамо будет еще один заболевший коронавирусом игрок

Игра Лиги чемпионов может не состояться в назначенный срок.

Поединок третьего тура группового этапа Лиги чемпионов между Динамо и Барселоной могут перенести, сообщает Mundo Deportivo.

Во вторник киевлян ждет еще одно тестирование на коронавирус. Как сообщает источник, если будет еще один положительный результат среди игроков, то матч перенесут согласно протоколу УЕФА.

Это обусловлено тем, что у Динамо в заявке 13 игроков из списка А, что является возможным минимумом. 

Отметим, что на данный момент среди игроков вице-чемпиона Украины положительные тесты получили Георгий Бущан, Виталий Миколенко, Денис Бойко, Георгий Цитаишвили, Денис Гармаш, Миккель Дуэлунд, Александр Караваев, Тудор Бэлуцэ и Николай Шапаренко. 

Матч Барселона — Динамо состоится 4 ноября. Стартовый свисток на Камп Ноу должен прозвучать в 22:00 по киевскому времени.

Источник: El Mundo Deportivo

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