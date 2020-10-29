Гол Нгуена в ворота Динамо претендует на звание лучшего во втором туре Лиги чемпионов

Точный удар игрока Ференцвароша попал в число лучших голов недели.

Мяч в ворота Динамо, который организовали Александр Зубков (ассистент) и Токмак Нгуен (автор) в матче второго тура группового раунда Лиги чемпионов претендует на звание лучшего на этой неделе.

Удар на 59-й минуте при счете 0:2 вдохновил хозяев и заставил нервничать гостей в поединке, в итоге завершившемся ничьей.

Также в список претендентов УЕФА включил гол Йозуа Киммиха (Бавария) в ворота Локомотива М, Маркуса Тюрама (Боруссия М) в ворота Реала и Дувана Сапаты (Аталанта) в ворота Аякса.

Проголосовать за лучший гол недели в Лиге чемпионов можно на официальном сайте УЕФА.