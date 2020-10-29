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-
Интер
-
03 ноября
22:00
Манчестер Сити
-
Олимпиакос
-
03 ноября
22:00
Порту
-
Марсель
-
03 ноября
22:00
Мидтьюлланд
-
Аякс
-
03 ноября
22:00
Аталанта
-
Ливерпуль
-
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-
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-
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-
04 ноября
22:00
Севилья
-
Краснодар
-
04 ноября
22:00
Брюгге
-
Боруссия Д
-
04 ноября
22:00
Ференцварош
-
Ювентус
-
04 ноября
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Гол Нгуена в ворота Динамо претендует на звание лучшего во втором туре Лиги чемпионов

29 октября 2020

Токмак Нгуен, фото ФК Ференцварош

Точный удар игрока Ференцвароша попал в число лучших голов недели.

Мяч в ворота Динамо, который организовали Александр Зубков (ассистент) и Токмак Нгуен (автор) в матче второго тура группового раунда Лиги чемпионов претендует на звание лучшего на этой неделе.

Удар на 59-й минуте при счете 0:2 вдохновил хозяев и заставил нервничать гостей в поединке, в итоге завершившемся ничьей.

 

Также в список претендентов УЕФА включил гол Йозуа Киммиха (Бавария) в ворота Локомотива М, Маркуса Тюрама (Боруссия М) в ворота Реала и Дувана Сапаты (Аталанта) в ворота Аякса.

Проголосовать за лучший гол недели в Лиге чемпионов можно на официальном сайте УЕФА.

Источник: Официальный сайт УЕФА

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