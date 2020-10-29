Белуцэ дебютировал за Динамо и совершил результативную ошибку через несколько секунд

Румынский хавбек позволил сопернику избежать положения вне игры, что в итоге завершилось голом Ференцвароша.

Ференцварош вырвал ничью у киевского Динамо в поединке второго тура группового этапа Лиги чемпионов, проигрывая в два мяча по итогам первой половины встречи.

В этом матче свой дебют за киевский клуб совершил полузащитник Тудор Белуцэ, вышедший на замену под занавес матча вместо Николая Шапаренко.

Впрочем, дебют румынского хавбека был омрачен спустя несколько мгновений: когда Ференцварош исполнял штрафной, Белуцэ не выдержал линию офсайда и опустился ниже, из-за чего Ференцварош сравнял счет.

Вашему вниманию видео момента со вторым голом в ворота Динамо:

Напомним, что смотреть видео голов и обзор матча Ференцварош — Динамо вы можете на Football.ua.