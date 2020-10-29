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Реал Мадрид
-
Интер
-
03 ноября
22:00
Манчестер Сити
-
Олимпиакос
-
03 ноября
22:00
Порту
-
Марсель
-
03 ноября
22:00
Мидтьюлланд
-
Аякс
-
03 ноября
22:00
Аталанта
-
Ливерпуль
-
03 ноября
22:00
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-
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-
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-
Манчестер Юнайтед
-
04 ноября
19:55
Челси
-
Ренн
-
04 ноября
22:00
Севилья
-
Краснодар
-
04 ноября
22:00
Брюгге
-
Боруссия Д
-
04 ноября
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Луческу: Динамо играло лучше Ференцвароша и заслуживало победы

29 октября 2020

Мирча Луческу, ФК Динамо Киев

Наставник киевлян высказался о ничьей в матче Лиги чемпионов против венгерского клуба.

Ференцварош вырвал ничью у киевского Динамо в поединке второго тура группового этапа Лиги чемпионов, проигрывая в два мяча по итогам первой половины встречи. Главный тренер "бело-синих" Мирча Луческу поделился эмоциями от упущенной победы на последних минутах поединка.

“Мы провели очень хороший первый тайм. Во второй половине встречи не реализовали несколько подходов к воротам. Были хорошие выходы три в два, четыре в три. Но мы неправильно принимали решения. Старались обыграть соперников за счет индивидуальных качеств, тогда как нужно было отдать пас. К сожалению, свои шансы мы не реализовали и не забили третий мяч. Мы доминировали, однако получили первый гол в свои ворота. После этого соперник почувствовал кураж и начал больше атаковать".

"При втором пропущенном голе мне показалось, что был фол в атаке. Непонятно, как соперник забил. Нужно пересмотреть этот момент, чтобы дать общую оценку. Жаль потерянных очков. Мы играли лучше и заслуживали победы. Не смогли выиграть матч, в котором доминировали, из-за ошибок в обороне и в атаке, о которых я говорил. Однако мы взяли очко. Есть домашняя игра. Двигаемся дальше". 

"Конечно, мы не собираемся сдаваться, хотя в компании с Барселоной и Ювентусом играть очень сложно. Наша задача — продолжить свой путь и играть весной в еврокубках", — приводит слова Луческу официальный сайт Динамо со ссылкой на эфир телеканала Футбол 2.

Напомним, что смотреть видео голов и обзор матча Ференцварош — Динамо вы можете на Football.ua.

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