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Реал Мадрид
-
Интер
-
03 ноября
22:00
Манчестер Сити
-
Олимпиакос
-
03 ноября
22:00
Порту
-
Марсель
-
03 ноября
22:00
Мидтьюлланд
-
Аякс
-
03 ноября
22:00
Аталанта
-
Ливерпуль
-
03 ноября
22:00
Зенит
-
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-
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-
Манчестер Юнайтед
-
04 ноября
19:55
Челси
-
Ренн
-
04 ноября
22:00
Севилья
-
Краснодар
-
04 ноября
22:00
Брюгге
-
Боруссия Д
-
04 ноября
22:00
Ференцварош
-
Ювентус
-
04 ноября
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-
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Ференцварош — Динамо 2:2 Видео голов и обзор матча

29 октября 2020

Ференцварош — Динамо 2:2 Видео голов и обзор матча

Представляем вашему вниманию видео лучших моментов поединка Лиги чемпионов.

Ференцварош вырвал ничью у киевского Динамо в поединке второго тура группового этапа Лиги чемпионов.

Подопечные Мирчи Луческу имели преимущество в счете в два мяча по итогам первого тайма, однако после перерыва Ференцварош совершил камбэк.

Сперва Нгуен забил после передачи Зубкова, а когда киевляне остались в меньшинстве — Боли и вовсе принес команде Сергея Реброва ничью.

Смотрите видео голов и обзор матча Ференцварош — Динамо:

Ференцварош — Динамо 2:2

Голы: Нгуен, 59, Боли, 90 — Цыганков, 28 (пен.), Де Пена, 41

Ференцварош: Дибус — Ловренчич (Ботка, 86), Блажич, Ковачевич (Двали, 86), Хайстер — Сомалиа, Шигер (Мак, 73), Харатин (Лайдуни, 65) — Зубков, Исаэл (Боли, 73), Нгуэн.

Динамо: Бойко — Кендзера, Забарный, Попов, Караваев — Сидорчук — Цыганков (Родригес, 90+3), Шапаренко (Белуцэ, 89), Буяльский (Гармаш, 82), Де Пена — Супряга (Вербич, 89).

Предупреждения: Сомалиа, Хайстер, Харатин, Лайдуни, Нгуен — Сидорчук, Буяльский

На 86-й минуте удален Сергей Сидорчук (Динамо, повторное предупреждение). 

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