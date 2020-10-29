Ференцварош — Динамо 2:2 Видео голов и обзор матча

Представляем вашему вниманию видео лучших моментов поединка Лиги чемпионов.

Ференцварош вырвал ничью у киевского Динамо в поединке второго тура группового этапа Лиги чемпионов.

Подопечные Мирчи Луческу имели преимущество в счете в два мяча по итогам первого тайма, однако после перерыва Ференцварош совершил камбэк.

Сперва Нгуен забил после передачи Зубкова, а когда киевляне остались в меньшинстве — Боли и вовсе принес команде Сергея Реброва ничью.

Смотрите видео голов и обзор матча Ференцварош — Динамо:

Ференцварош — Динамо 2:2

Голы: Нгуен, 59, Боли, 90 — Цыганков, 28 (пен.), Де Пена, 41



Ференцварош: Дибус — Ловренчич (Ботка, 86), Блажич, Ковачевич (Двали, 86), Хайстер — Сомалиа, Шигер (Мак, 73), Харатин (Лайдуни, 65) — Зубков, Исаэл (Боли, 73), Нгуэн.



Динамо: Бойко — Кендзера, Забарный, Попов, Караваев — Сидорчук — Цыганков (Родригес, 90+3), Шапаренко (Белуцэ, 89), Буяльский (Гармаш, 82), Де Пена — Супряга (Вербич, 89).



Предупреждения: Сомалиа, Хайстер, Харатин, Лайдуни, Нгуен — Сидорчук, Буяльский



На 86-й минуте удален Сергей Сидорчук (Динамо, повторное предупреждение).