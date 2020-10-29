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22:00
Реал Мадрид
-
Интер
-
03 ноября
22:00
Манчестер Сити
-
Олимпиакос
-
03 ноября
22:00
Порту
-
Марсель
-
03 ноября
22:00
Мидтьюлланд
-
Аякс
-
03 ноября
22:00
Аталанта
-
Ливерпуль
-
03 ноября
22:00
Зенит
-
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-
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Истанбул Башакшехир
-
Манчестер Юнайтед
-
04 ноября
19:55
Челси
-
Ренн
-
04 ноября
22:00
Севилья
-
Краснодар
-
04 ноября
22:00
Брюгге
-
Боруссия Д
-
04 ноября
22:00
Ференцварош
-
Ювентус
-
04 ноября
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Бойко: Первый пропущенный гол повлиял на игру соперников и на нашу игру

29 октября 2020

Бойко: Первый пропущенный гол повлиял на игру соперников и на нашу игру

Голкипер высказал свое мнение об игре команды.

Голкипер киевского Динамо Денис Бойко прокомментировал результат поединка второго тура Лиги чемпионов против Ференцвароша (2:2).

"Конечно, хотелось победить сегодня. Игра давалась и получалась. Тем более, первый тайм мы выиграли 2:0 и по ходу матча все шло хорошо. Но после первого пропущенного гола мы сели ниже, а Ференцварош начал больше атаковать, играть фланговыми забросами.  К сожалению, закончили со счетом 2:2. Не могу сказать, что это хороший результат для нас, судя по ходу матча.

"После первого пропущенного мяча Ференцварош, как говорится, почувствовал кровь и начал больше атаковать. Им уже нечего было терять, они пошли большими силами вперед. Это было одним из ключевых моментов во втором тайме и в матче в целом".

"Мы полностью выполняли установку тренера, играли правильно. Не скажу, что Ференцварош, судя по началу второго тайма, как-то изменил свою игру. Но, повторюсь, первый пропущенный гол повлиял на игру соперников и на нашу игру. После этого все изменилось", — приводит слова Бойко официальный сайт Динамо.

Ранее свое мнение о прошедшем поединке высказал главный тренер киевлян Мирча Луческу.

Источник: ФК Динамо (Киев)

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