Бойко: Первый пропущенный гол повлиял на игру соперников и на нашу игру

Голкипер высказал свое мнение об игре команды.

Голкипер киевского Динамо Денис Бойко прокомментировал результат поединка второго тура Лиги чемпионов против Ференцвароша (2:2).

"Конечно, хотелось победить сегодня. Игра давалась и получалась. Тем более, первый тайм мы выиграли 2:0 и по ходу матча все шло хорошо. Но после первого пропущенного гола мы сели ниже, а Ференцварош начал больше атаковать, играть фланговыми забросами. К сожалению, закончили со счетом 2:2. Не могу сказать, что это хороший результат для нас, судя по ходу матча.

"После первого пропущенного мяча Ференцварош, как говорится, почувствовал кровь и начал больше атаковать. Им уже нечего было терять, они пошли большими силами вперед. Это было одним из ключевых моментов во втором тайме и в матче в целом".

"Мы полностью выполняли установку тренера, играли правильно. Не скажу, что Ференцварош, судя по началу второго тайма, как-то изменил свою игру. Но, повторюсь, первый пропущенный гол повлиял на игру соперников и на нашу игру. После этого все изменилось", — приводит слова Бойко официальный сайт Динамо.

Ранее свое мнение о прошедшем поединке высказал главный тренер киевлян Мирча Луческу.