Ференцварош — Динамо. Наши оценки

Football.ua оценивает действия футболистов киевского Динамо в поединке второго тура Лиги чемпионов УЕФА.

Вот, казалось бы, посмотрели одну игру киевского Динамо в рамках очередного тура еврокубковой кампании этого сезона, а такое чувство, что перед глазами прошло сразу два матча в исполнении антагонистичных друг другу составов "бело-синих" из параллельных вселенных. Соединяющим звеном между этими "мирами" выступил перерыв матча с Ференцварошем, после которого процветающую и уверенную в своем ближайшем будущем команду Луческу поглотил хаос образца второй половины.

В один момент рухнуло все. И произошло это еще задолго до удаления Сергея Сидорчука. Динамо взяло один балл там, где должно было брать три, а в итоге рисковало остаться и вовсе ни с чем. Для самобытного приключенческого романа — история что надо, однако с точки зрения выступления украинских клубов в еврокубках в этом сезоне, безусловно, ничейных исход — серьезная потеря не только для подопечных Луческу.

Football.ua оценивает игру футболистов Динамо в матче на Гроупама Арена (по 10-балльной шкале).

Динамо Киев

Денис Бойко — 6,5. "Фроти" явно не были тем соперником, который мог бы обеспечить голкипера киевского Динамо серьезным объемом работы. И тем не менее, поводы вступить в игру у Дениса Бойко имелись. Ключевые спасения — от удара в ближний угол Нгуена с левого фланга в первом тайме, когда Бойко получил стартовую уверенность, и подержал мяч в руках, а также выстрел Зубкова под перекладину в последней атаке хозяев поля перед финальным свистком. Сказать, что подопечные Луческу удержали ничью усилиями голкипера, было бы не верным — соперники создали слишком мало прямых угроз его воротам, однако утверждать, что Денис плохо справлялся с вызовами от оппонентов также будет несправедливо.

Томаш Кендзера — 6,5. Оба фланговых защитника киевлян активно работали в своих зонах, но постоянно были вынуждены тормозить у центральной линии, не давая даже намеков быстроногим игрокам Ференцвароша на проведение контратак. Однако поляк, даже в таких строгих условиях, сумел исполнить предголевой пас по флангу на Буяльского, который затем нашел прострелом в чужой штрафной Де Пену. Кендзера всегда был силен в противостояниях один на один с соперниками, но в этом матче Нгуен редко шел в лобовое столкновение с оппонентом, чего точно нельзя было сказать о Зубкове на противоположной стороне поля.

Илья Забарный — Денис Попов — 6,0. Пара в центре обороны киевского Динамо успешно компенсировала слабые стороны друг друга по ходу этой встречи. Попов играл роль "грубой силы" при отборах, а Забарный планировал выступать как "художник" от оборонительной линии, однако с передачами на средние и дальние дистанции у него в этот вечер дела обстояли посредственно. Вместо этого, Илья предложил качественно исполненную работу при перехватах и выносах мяча из штрафной. Особенностью пропущенных голов со стороны Динамо стало то, что пару центральных защитников в них обвинить было сложно — ситуация со вторым голом была наигранной комбинацией соперников, которая и должна, в своей изначальной задумке, отрезать центр обороны соперников от эпизода, а во время первого пропущенного персональная опека была выполнена Поповым и Забарным верно — решающий удар наносил не "их" игрок.

Александр Караваев — 6,5. Левый фланг защиты Динамо был более серьезно задействован в атакующих действиях, чем противоположная сторона поля. Караваев даже им роскошный по продемонстрированному исполнительскому мастерству момент в начале первого тайма, но не сумел отметиться забитым мячом. Это был не единственный поход к границам чужой штрафной со стороны Александра, однако по индивидуальному противостоянию с Зубковым к нему есть определенные вопросы. Игрок Ференцвароша может измотать защитника любого уровня своими настырными рывками, и Караваев далеко не всегда с ним справлялся по этой причине.

Сергей Сидорчук — 4,0. Ситуативно возникавшие ошибки опорного полузащитника после середины второго тайма в последствии получили продолжение в виде досрочного ухода с поля в результате полученного второго предупреждения. Капитан покрыл большую площадь в центре поля своими перемещениями по ходу поединка, поэтому в концовке просто "наелся", отчего начал терять концентрацию в простых ситуациях. В моменте с удалением у Сидорчука просто сдали нервы. Непростительная ошибка для футболиста в столь важном статусе для команды. А ведь не таким и плохим был матч в его исполнении, если верить статистике, до этого момента.

Виктор Цыганков — 7,0. Одну из главных угроз Динамо в атаке соперники старались "рубить" уже с первых минут поединка, но окончательно достичь желанного эффекта жесткими стыками с Цыганковым им удалось лишь во время второго забитого мяча. Удар ногой в висок от Лайдуни завершил для Виктора поединок, но к тому моменту его присутствие на поле уже ничего не решало. Обширной зоной действий полузащитника на фланге партнеры пользовались слишком редко, поэтому игроку приходилось самостоятельно искать момент для удара. Результативное действие в матче с Ференцварошем с его стороны — точный удар с пенальти в первом тайме, однако его оказалось достаточно лишь для хорошего впечатления от игры Динамо в первом тайме.

Николай Шапаренко — 7,5. Качественный первый тайм и стартовую четверть часа второй половины матча для полузащитника Динамо не должна затмевать даже провальная игра в исполнении всей команды в концовке встречи. Шапаренко имеет наиболее широкую зону действий по ходу встречи на обе команды, и именно его рывки с мячом в центре поля заставляли соперников собирать для себя персональные фолы. 77 передач по ходу встречи были отданы усилиями Шапаренко. Большинство из них были вдоль его зоны или в переднюю линию. Действия Николая приносили наибольшую эффективность как раз в концовке первого тайма, когда Ференцварош решил поджимать прессингом, а Динамо выходило из-под него быстрыми треугольниками.

Виталий Буяльский — 6,0. Мяча в ногах у Буяльского, по соотношению к общему игровому времени, было чуть больше, чем у Супряги, однако эффективность перемещений и подключений к розыгрышам со стороны Виталия была на стабильно высоком уровне. Особенно в первом тайме. Момент для Караваева был создан Буяльским, пас на второй забитый мяч — снова он оказался в центре внимания. Но во второй половине матча Буяльский пропал из поля обзора, равно как и вся остальная группа игроков Динамо в атаке.

Карлос Де Пена — 7,0. Уругваец долго не имел прямых возможностей для ударов по воротам по ходу первого тайма, но вместо этого сделал решающий навес с фланга, после которого команда получила право на пенальти. Де Пена не перестал после этого момента активно принимать участие в позиционных атаках Динамо, а одно из его успешных подключений завершилось голом в раздевалку для соперников. И вот если бы матч закончился в момент уход команд на перерыв, то можно было однозначно утверждать, что игрок продемонстрировал прекрасную эффективность в своих действиях. Но был еще второй тайм, а он, как уже неоднократно говорилось, получился для команды Луческу слишком скомканным.

Владислав Супряга — 4,5. Тепловая карта форварда киевского Динамо в полной мере отображает его перемещения по футбольному полю. Супряга бы и везде, и нигде, одновременно. Владислав просто наматывал километры в надежде однажды поймать соперника во время прессинга. Не поймал. 33 касания мяча за игру — второй с конца показатель по данному критерию среди футболистов гостей. Меньше мяч доходил только до Буяльского, однако на счету Виталия есть результативные и обостряющие действия, а у нападающего их не было. Супряга выпал из игры, поэтому киевляне при удалении Сидорчука лишь официально задокументировали тот факт, что играли в меньшинстве.

Денис Гармаш, Тодор Белуцэ, Беньямин Вербич, Жерсон Родригес — замены от Луческу по ходу поединка, а точнее факт их отсутствия до 82-й минуты — один из тех моментов встречи, который вызывает наибольшее ажиотаж в обсуждении. С одной стороны, контроль над ситуацией был потерян еще в начале второго тайма, а с другой… Нет достаточного уровня осознания глубины скамейки Динамо в его текущем состоянии. Тренерский штаб со своими идеями вращается вокруг строго ограниченного набора исполнителей, хотя предел потенциала некоторых из них уже всем давно известен.

У киевлян было 12 игроков на скамейке запасных в игре против Ференцвароша (ладно, 11 — Бойко не нуждался в смене на Нещерета), а на поле появились четыре игрока, будем считать, в наилучших кондициях среди остальных. И все это произошло за 11 игровых минут непосредственно перед финальным свистком. К Луческу только один вопрос в этом контексте: что это было?

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