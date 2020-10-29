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-
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-
03 ноября
22:00
Манчестер Сити
-
Олимпиакос
-
03 ноября
22:00
Порту
-
Марсель
-
03 ноября
22:00
Мидтьюлланд
-
Аякс
-
03 ноября
22:00
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-
Ливерпуль
-
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-
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-
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-
04 ноября
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Челси
-
Ренн
-
04 ноября
22:00
Севилья
-
Краснодар
-
04 ноября
22:00
Брюгге
-
Боруссия Д
-
04 ноября
22:00
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-
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-
04 ноября
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-
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Караваев: Должны были забивать третий-четвертый гол, и тогда было бы все по-другому

29 октября 2020

Александр Караваев

Защитник высказался о результатах матча против "фради".

Защитник Динамо Александр Караваев дал свою оценку прошедшему матчу Лиги чемпионов, в котором киевляне упустили победу над Ференцварошем (2:2).

"И концентрация, и физические кондиции были на должном уровне. На второй тайм мы выходили полные энергии, договаривались продолжать в том же духе, контролировать игру. Пропустили необязательный гол, но продолжали вести игру. Скорее всего, подвела реализация, должны были забивать третий-четвертый гол, и тогда было бы все по-другому".

"Когда на трибунах есть такая поддержка, причем, неважно, в какую сторону, то она сразу придает дополнительной значимости матчу. Это то, ради чего мы играем в футбол, чтобы болельщики приходили и смотрели на нашу игру. Это не мешало, мы привыкли к такому. Да, в этом матче мы остались без своих болельщиков, поскольку играли на выезде, но дома на матч с Ювентусом пришло достаточно много людей, и мы хорошо ощущали их поддержку", — цитирует Караваева официальный сайт Динамо.

Ранее матч против венгров прокомментировал голкипер Динамо Денис Бойко.

Источник: ФК Динамо (Киев)

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