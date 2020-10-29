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-
03 ноября
22:00
Реал Мадрид
-
Интер
-
03 ноября
22:00
Манчестер Сити
-
Олимпиакос
-
03 ноября
22:00
Порту
-
Марсель
-
03 ноября
22:00
Мидтьюлланд
-
Аякс
-
03 ноября
22:00
Аталанта
-
Ливерпуль
-
03 ноября
22:00
Зенит
-
Лацио
-
04 ноября
19:55
Истанбул Башакшехир
-
Манчестер Юнайтед
-
04 ноября
19:55
Челси
-
Ренн
-
04 ноября
22:00
Севилья
-
Краснодар
-
04 ноября
22:00
Брюгге
-
Боруссия Д
-
04 ноября
22:00
Ференцварош
-
Ювентус
-
04 ноября
22:00
Барселона
-
Динамо Киев
-
04 ноября
22:00
РБ Лейпциг
-
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-
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Ребров: Мы очень довольны этой игрой

29 октября 2020

Ребров: Мы очень довольны этой игрой

Менеджер подвел итог поединку против Динамо.

Главный тренер Ференцвароша Сергей Ребров прокомментировал итоги матча Лиги чемпионов против Динамо (2:2).

"Мы очень довольны этой игрой. Первый тайм был не таким удачным, но второй дал импульс нашей игре. В первом тайме мы не были достаточно агрессивными, игра не была достаточно комбинационной. А во втором тайме мы забили гол, игра стала открытой, и вторая половина матча доказала, что сможем выиграть. Мы начали играть более смело.

Хочу сказать, что наша команда не имела опыта играть на таком уровне и мы получили сильного противника. Во втором тайме нам помог забитый гол и еще нам больше поможет добытое очко в поединке", — приводит слова тренера официальный сайт Динамо.

Ранее свое мнение об упущенной победе высказал главный тренер киевлян Мирча Луческу. 

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