Ребров: Мы очень довольны этой игрой

Менеджер подвел итог поединку против Динамо.

Главный тренер Ференцвароша Сергей Ребров прокомментировал итоги матча Лиги чемпионов против Динамо (2:2).

"Мы очень довольны этой игрой. Первый тайм был не таким удачным, но второй дал импульс нашей игре. В первом тайме мы не были достаточно агрессивными, игра не была достаточно комбинационной. А во втором тайме мы забили гол, игра стала открытой, и вторая половина матча доказала, что сможем выиграть. Мы начали играть более смело.

Хочу сказать, что наша команда не имела опыта играть на таком уровне и мы получили сильного противника. Во втором тайме нам помог забитый гол и еще нам больше поможет добытое очко в поединке", — приводит слова тренера официальный сайт Динамо.

Ранее свое мнение об упущенной победе высказал главный тренер киевлян Мирча Луческу.