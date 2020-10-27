Буяльский: Матч будет принципиальным, поскольку Ференцварош тренирует экс-наставник Динамо

Хавбек рассказал о предстоящем поединке киевлян.

Полузащитник Динамо Виталий Буяльский поделился своими ожиданиями от матча с Ференцварошем во втором туре группового этапа Лиги чемпионов.

"Мы уже изучили нашего соперника и полностью его разобрали. Надеемся завтра показать нашу лучшую игру, которая принесет нам победу и три очка – это самое важное.

Завтрашний матч будет для нас принципиальным, поскольку Ференцварош тренирует бывший наставник Динамо. А лично у меня будет мотивация помочь своей команде победить, и я буду все для этого делать. Не берусь говорить о своих действиях, а только о командных.

Прежде всего, мы играем для болельщиков, поэтому, считаю, их присутствие будет только плюсом. У каждого нашего футболиста будет двойная мотивация показать, что мы не боимся ни команду Ференцварош, ни их болельщиков", – приводит слова Буяльского официальный сайт клуба.

Матч Ференцварош – Динамо состоится состоится в Будапеште в среду, 28 октября, и начнется в 22:00 по киевскому времени. Следить за событиями поединка можно в онлайн-трансляции на Football.ua.