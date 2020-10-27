Харатин: Рад, что забил Барселоне, но хочу, чтобы команда взяла очки в матче с Динамо

Игрок "фради" рассказал об ожиданиях от поединка с киевлянами.

Полузащитник Ференцвароша Игорь Харатин поделился своим мнением о матче с Динамо во втором туре группового этапа Лиги чемпионов.

"Я рад, что забил Барселоне, но был бы более счастлив, если бы команда взяла очки в среду. Думаю, матч в среду станет ключевым как для Ференцвароша, так и для Динамо. В Украине и Венгрии все ждут этой дуэли. Думаю, будет интересная схватка", – приводит слова Харатина официальный сайт клуба.

Матч Ференцварош – Динамо состоится состоится в Будапеште в среду, 28 октября, и начнется в 22:00 по киевскому времени. Следить за событиями поединка можно в онлайн-трансляции на Football.ua.