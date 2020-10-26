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-
Манчестер Сити
-
27 октября
22:00
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-
Олимпиакос
-
27 октября
22:00
Аталанта
-
Аякс
-
27 октября
22:00
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-
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Клейтон и Белуцэ в заявке Динамо на матч против Ференцвароша

26 октября 2020

Фото ФК Динамо

Главный тренер Динамо Мирча Луческу объявил заявку на матч второго тура Лиги чемпионов.

В матче второго тура группового раунда Лиги чемпионов против Ференцвароша Мирча Луческу рассчитывает на 25 футболистов.

Вратари: Бойко, Нещерет.

Защитники: Попов, Забарный, Шабанов, Сирота, Кендзера.

Полузащитники: Сидорчук, Белуцэ, Вербич, Шепелев, Шапаренко, Цитаишвили, Де Пена, Цыганков, Леднев, Андриевский, Гармаш, Караваев, Буяльский, Дуэлунд.

Нападающие: Родригес, Клейтон, Русин, Супряга.

Из-за положительного теста на COVID-19 в Венгрии не смогут сыграть Бущан и Миколенко, зато в состав Динамо попали новички команды Клейтон и Белуцэ.

Матч Ференцварош — Динамо состоится в среду, 28 октября. Следить за ходом поединка вы сможете по онлайн-трансляции на Football.ua.

Источник: ФК Динамо (Киев)

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