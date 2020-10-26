Клейтон и Белуцэ в заявке Динамо на матч против Ференцвароша

В матче второго тура группового раунда Лиги чемпионов против Ференцвароша Мирча Луческу рассчитывает на 25 футболистов.
Вратари: Бойко, Нещерет.
Защитники: Попов, Забарный, Шабанов, Сирота, Кендзера.
Полузащитники: Сидорчук, Белуцэ, Вербич, Шепелев, Шапаренко, Цитаишвили, Де Пена, Цыганков, Леднев, Андриевский, Гармаш, Караваев, Буяльский, Дуэлунд.
Нападающие: Родригес, Клейтон, Русин, Супряга.
Из-за положительного теста на COVID-19 в Венгрии не смогут сыграть Бущан и Миколенко, зато в состав Динамо попали новички команды Клейтон и Белуцэ.
Матч Ференцварош — Динамо состоится в среду, 28 октября. Следить за ходом поединка вы сможете по онлайн-трансляции на Football.ua.