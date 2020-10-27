Ребров: У Динамо очень требовательные болельщики

Менеджер высказал свое мнение о будущем сопернике.

Главный тренер Ференцвароша Сергей Ребров рассказал о своем пребывании в стане Динамо накануне очной встречи в Лиге чемпионов.

"Не считаю, что Динамо — комфортная зона. В Динамо я играл много лет, и там требовательность и ответственность не меньше, чем здесь. Это еще большой вопрос, где зона комфорта, потому что в Динамо очень требовательные болельщики. Это и история Динамо. Все привыкли видеть команду в Лиге чемпионов, чемпионом Украины, что сейчас сделать непросто.

Думаю, везде тяжело работать. Ты как тренер несешь ответственность за команду, за болельщиков. Ты должен быть сконцентрирован, отдавать все силы своей работе", — цитирует Реброва официальный сайт УЕФА.

Ранее главный тренер Динамо Мирча Луческу заявил, что киевляне будут бороться за третье место в группе.