Динамо прилетело в Будапешт на матч против Ференцвароша

В поединке второго тура группового этапа Лиги чемпионов Динамо сойдется в гостевом противостоянии с Ференцварошем, главным тренером которого является Сергей Ребров.
Как сообщает официальный сайт Динамо, киевский клуб в составе 25 футболистов прилетел в Будапешт, где и состоится предстоящий еврокубковый поединок.
"Бело-синие" поселились в отеле, находящемся в центре города, а завтра, 27 окятбря, пройдет предматчевая пресс-конференция Мирчи Луческу и одного из футболистов киевлян.
Напомним, матч Ференцварош — Динамо состоится в среду, 28 октября. Следить за ходом поединка вы сможете по онлайн-трансляции на Football.ua.