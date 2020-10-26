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-
27 октября
22:00
Боруссия М
-
Реал Мадрид
-
27 октября
22:00
Марсель
-
Манчестер Сити
-
27 октября
22:00
Порту
-
Олимпиакос
-
27 октября
22:00
Аталанта
-
Аякс
-
27 октября
22:00
Ливерпуль
-
Мидтьюлланд
-
27 октября
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Динамо прилетело в Будапешт на матч против Ференцвароша

26 октября 2020

Футболисты Динамо, ФК Динамо Киев

Вторым поединком киевлян в Лиге чемпионов станет противостояние с венгерским клубом.

В поединке второго тура группового этапа Лиги чемпионов Динамо сойдется в гостевом противостоянии с Ференцварошем, главным тренером которого является Сергей Ребров.

Как сообщает официальный сайт Динамо, киевский клуб в составе 25 футболистов прилетел в Будапешт, где и состоится предстоящий еврокубковый поединок.

"Бело-синие" поселились в отеле, находящемся в центре города, а завтра, 27 окятбря, пройдет предматчевая пресс-конференция Мирчи Луческу и одного из футболистов киевлян.

Напомним, матч Ференцварош — Динамо состоится в среду, 28 октября. Следить за ходом поединка вы сможете по онлайн-трансляции на Football.ua.

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