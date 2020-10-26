Динамо прилетело в Будапешт на матч против Ференцвароша

Вторым поединком киевлян в Лиге чемпионов станет противостояние с венгерским клубом.

В поединке второго тура группового этапа Лиги чемпионов Динамо сойдется в гостевом противостоянии с Ференцварошем, главным тренером которого является Сергей Ребров.

Как сообщает официальный сайт Динамо, киевский клуб в составе 25 футболистов прилетел в Будапешт, где и состоится предстоящий еврокубковый поединок.

"Бело-синие" поселились в отеле, находящемся в центре города, а завтра, 27 окятбря, пройдет предматчевая пресс-конференция Мирчи Луческу и одного из футболистов киевлян.

Напомним, матч Ференцварош — Динамо состоится в среду, 28 октября. Следить за ходом поединка вы сможете по онлайн-трансляции на Football.ua.