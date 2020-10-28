Ференцварош — Динамо. Накануне

Football.ua анонсирует поединок киевлян против "фради" в Лиге чемпионов.

В рамках поединка второго тура группового этапа Лиги чемпионов киевское Динамо в Будапеште постарается набрать первые очки в турнире. Соперником "бело-синих" выступит Ференцварош, который проведет первый домашний матч в Лиге чемпионов за 25 лет.

Ференцварош — Динамо

Среда, 28 октября, 22:00, Гроупама Арена, Будапешт. Главный арбитр — Иван Кружляк (Словакия). Прямая трансляция на телеканале Футбол 2

Без преувеличений, один из ключевых поединков для обеих команд на групповом этапе турнира. Вряд ли Ференцварош даже теоретически рассматривает вариант с выходом в плей-офф, а потому третье место и Лига Европы весной — главная цель. Не стоит заблуждаться, что у Динамо задачи другие. Мирча Луческу дал понять, что фавориты группы уже предрешены, а "бело-синие" нацелены на евротурнир поскромнее. Румынский специалист в Динамо находится только в начале своего пути, и то, что он здраво оценивает силы своей команды — большой плюс.

Не сложно догадаться, что очные битвы против "фради", вероятнее всего, будут решающими с точки зрения конкуренции за третье место. Сложно предугадать, сумеет ли Динамо или Ференцварош набрать очки в поединках против Ювентуса и Барселоны, а потому осечка в грядущем матче может дорого стоить обеим командам. Напомним, что и киевляне, и венгры свои встречи первого тура проиграли.

Динамо продемонстрировало не самую плохую игру в матче против Ювентуса. Луческу, в целом, удалось настроить молодой и неопытный коллектив на матч против итальянского гранда, но несмотря на то, что команда сыграла довольно организованно, это был не тот случай, когда порядок бьет класс. Туринцы, показав далеко не самый яркий футбол, выиграли именно "на классе". Благо, никто катастрофы из подобного поражения делать не стал — необстрелянные в Лиге чемпионов игроки Динамо получили свою порцию критики и похвалы, а самое главное — опыт. Другое дело, что в матче против Ференцвароша от киевлян будут ожидать совсем другого.

Сергей Ребров, который стал героем Венгрии только благодаря тому факту, что он вывел команду в Лигу чемпионов впервые за 25 лет, готовится сразиться против родной команды. Насколько его знания о Динамо помогут ему в грядущей встрече — вопрос открытый.

В первом матче Ференцварош проиграл на Камп Ноу Барселоне (1:5). Вероятно, болельщики "фради" куда больше радовались тому, что команде в принципе удалось забить на поле каталонцев, чем то, что венгры пропустили пять мячей. Отдельно приятно, что первый гол Ференцвароша за 25 лет в Лиге чемпионов забил украинец Игорь Харатин. Но, как и в случае с Динамо, "фради" рассчитывают набрать очки в предстоящем матче.

"На бумаге" и по мнению букмекеров, Динамо — фаворит матча. В принципе, хоть преимущество в классе не столь колоссальное, но сложно спорить с тем, что именно команда Луческу должна играть первым номером. Рискнем предположить, что так и будет. Киевляне под руководством румынского специалиста, в отличии от "эры динамовских сердец", научились настраиваться на соперников подобного уровня, чему примеры матчи против Гента и АЗ. Да и тот факт, что Динамо не теряет очки на ровном месте в УПЛ, как это было ранее, говорит о факторе, который можно аккуратно назвать стабильностью.



Другое дело, что проблемы в стан "бело-синих" пришли оттуда, откуда их и можно было ожидать, но никак не хотелось. Коронавирус. Буквально накануне встречи положительные тесты сдали Виталий Миколенко и Георгий Бущан. В их лице команда потеряла основного голкипера и, вероятно, ключевого игрока линии обороны. Лишняя головная боль для тренерского штаба и шанс вновь проявить себя Денису Бойко.

Ференцварош нельзя недооценивать. Конечно, это не Барселона с Ювентусом, но было бы опрометчиво считать, что у "фради" не хватит сил обыграть нынешнее Динамо при всех его плюсах. Тоже самое можно сказать и о киевлянах по отношению к Ференцварошу. А потому нас ждет матч равных команд.

Ориентировочный состав:

Ференцварош: Дибус — Ботко, Блажич, Ковачевич, Чивич — Сигер, Харатин, Сомалиа — Исаэл, Нгуэн, Мак

Динамо: Бойко — Кендзера, Забарный, Попов, Караваев — Сидорчук, Шапаренко Цыганков, Буяльский, де Пена — Супряга

Не сыграют: Узуни — Тымчик, Бущан, Костевич, Миколенко

Ребров против Луческу:

В рамках внутренних украинских противостояний менеджеры встречались восемь раз — четыре раза в украинской Премьер-лиге, дважды в Кубке Украины и дважды в Суперкубке.

Динамо под руководством Реброва добыло четыре победы, Луческу, будучи менеджером Шахтера, обыграл киевлян три раза и один раз была зафиксирована ничья.

Динамо против Ференцвароша:

В официальных встречах команды сталкивались лишь однажды — в 1975 году Динамо в рамках Кубка обладателей Кубков обыграло Ференцварош со счетом 3:0.