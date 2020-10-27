Ребров: Мои эмоции не влияют на подготовку к матчу с Динамо

Наставник "зеленых" поделился ожиданиями от встречи с киевлянами.

Главный тренер Ференцвароша Сергей Ребров рассказал о подготовке ко встрече с Динамо во втором туре группового этапа Лиги чемпионов.

"Ференцварош встретится с очень сильным соперником в среду, но мы играем дома и должны доминировать и преобладать в своей игре. Конечно, мои эмоции играют роль, но они не влияют на мою работу как профессионала. Мне очень нравится готовиться к таким серьезным командам, как Динамо. Мы работали, чтобы проводить престижные матчи. Мне также очень приятно, что Динамо снова выступает в основном этапе Лиги чемпионов.

Не знаю, насколько большие кадровые проблемы у Динамо, но точно знаю, что у нашего соперника есть как минимум по два игрока с одинаковыми способностями на каждую позицию. Проблемы с отсутствующими игроками всегда возникают по ходу сезона.

Мои ожидания такие, как и перед матчем с Барселоной. Мы хотим показать конкурентоспособную игру. Очки необязательно имеют значение. Мы всегда хотим побеждать, но я сосредотачиваюсь не на очках, а на том, чтобы предложить максимум в каждом элементе игры. Лига чемпионов – это футбол высочайшего уровня. В среду мы будем принимать соперника на своем поле, потребуется максимальная концентрация, ожидаю от игроков стопроцентной мотивации.

В голове я сейчас держу не только следующий поединок, но и еще три матча, которые ждут нас. Но мы сначала на 100 процентов подготовим игроков ко встрече с Динамо. Я уверен, что они все так считают. В этот период очень важно поддерживать правильный баланс. Мы прошли сложные матчи, впереди сложные матчи. Мы сможем успешно к ним подготовиться, если сохраним баланс", – приводит слова Реброва официальный сайт клуба.

Матч Ференцварош – Динамо состоится состоится в Будапеште в среду, 28 октября, и начнется в 22:00 по киевскому времени. Следить за событиями поединка можно в онлайн-трансляции на Football.ua.