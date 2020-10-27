Трубин: Хорошо провели матч с Интером и важно, что сыграли "на ноль"

Игрок "горняков" поделился мнением о ничьей с миланским клубом.

Голкипер Шахтера Анатолий Трубин поделился своим мнением о результате матча с Интером (0:0) во втором туре группового этапа Лиги чемпионов.

"Неделю назад мы провели матч с Реалом – команда немножко устала. Сегодня мы были собраны, команда была сплочена. Мы хорошо провели матч и важно то, что сыграли "на ноль". В середине первого тайма Интер начал давить, было тяжело, но мы справились.

Штрафной Лукаку? Это был удар на силу. Знал, что он будет бить в мой угол, поэтому держал именно его. Если бы мяч полетел через стенку, реагировал бы по удару", – рассказал Трубин в комментарии официальному сайту УЕФА.

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