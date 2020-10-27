Реал спасся от поражения в матче с Боруссией М на последних минутах

Подопечные Зинедина Зидана избежали поражения от "жеребят", забив дважды в концовке поединка (2:2).

Во втором туре группового этапа Лиги чемпионов встречались соперники донецкого Шахтера по группе – Боруссия Менхенгладбах принимала мадридский Реал. Сразу же после стартового свистка гости ожидаемо завладели игровым и территориальным преимуществом. Они оккупировали чужую половину поля, но это не приносило никакой пользы. Несмотря на контроль мяча, оборону соперника вскрыть не удавалось. Время от времени возникали удары по воротам, но они не несли абсолютно никакой угрозы для Зоммера.

В одном из эпизодов у Бензема была реальная возможностей забить после паса Васкеса, но удару Карима немного не хватило точности. На следующей минуте Винисиус пробивал из выгодной позиции, но его удар был накрыт. Подопечные Зинедина Зидана проводили атаку за атакой, нанося много ударов по воротам, но это не помогало забить. Ближе всех к цели был Кроос, который мощно пробил по воротам издали – Зоммер не без труда перевел мяч на угловой.

Гости также рассчитывали забить после подач со стандартов, но ни одна из них не привела к опасному моменту. "Жеребята" же забили с первой же попытки. Плеа классным пасом вывел Тюрама на ударную позицию, а Маркус расстрелял ворота – 1:0. После пропущенного гола Реал пошел вперед с новыми силами. Немного позднее мадридцы имели хороший шанс забить усилиями Асенсио, но Зоммер справился с ударом Марко. Практически сразу же после этого Боруссия успокоила игру, не торопясь идти в атаку. В концовке тайма гости предприняли несколько попыток сравнять счет, но ни одна из них не увенчалась успехом. Команды отправились на перерыв при минимальном преимуществе подопечных Марко Розе.

После возобновления игры гости снова забрали мяч под свой контроль и могли забить уже на первой минуте второй половины встречи. Асенсио сыграл на подборе после подачи углового и пробил в штангу. Через несколько минут Вальверде сделал все для того, чтобы Винисиус забил, но бразилец пробил крайне неудачно. Мадридцы еще некоторое время оказывали давление на чужую штрафную, после чего хозяева удалось успокоить игру. Они перебрались на чужую половину поля и вскоре забили во второй раз. Куртуа отбил мяч перед собой после удара Плеа, а Тюрам, избежав попадания в офсайд, успешно сыграл на добивании — 2:0.

В распоряжении "сливочных" было предостаточно времени, чтобы все исправить, однако уже через несколько минут они едва не усугубили ситуацию. Плеа ушел от Варана и мог забивать, но не сумел переиграть Куртуа в ближнем бою. Подопечные Зидана долго не могли прийти в себя после пропущенного гола, за что снова могли поплатиться. Штиндль откликнулся на пас из глубины поля и метил в дальний угол, но не попал по воротам. Зидан решил освежить игру своей команды, выпустив на поле Азара и Модрича, которые должны были помочь мадридцам забить.

В одном из эпизодов Азар был обязан забивать с близкого расстояния после паса Бензема, но Эден не попал по воротам. Практически сразу же после этого "жеребята" перехватили инициативу, перебравшись на чужую половину поля. Там они провели некоторое время, пытаясь провести хотя бы одну акцентированную атаку. Они не создали ни одного опасного момента, после чего вновь сосредоточились на оборонительных действиях.

Гости практически всем составом оккупировали чужую половину поля, рассчитывая забить. К их чести, им удалось это сделать. Каземиро сохранил мяч в поле после подачи Вальверде и скинул его под удар Бензема, а француз отправил мяч в сетку — 2:1. Уже через несколько минут у хозяев был отличный шанс снова вести в два мяча, но Бенсебаини нанес крайне неудачный прямой удар со штрафного. В компенсированное время "сливочные" отправились в финальный штурм на ворота Зоммера, что в итоге принесло свои плоды. Рамос скинул мяч на Каземиро после заброса Модрича. а бразилец послал его под перекладину — 2:2. Команда Зидана спаслась в матче, который был уже практически проигран, набрав первое очко в текущем розыгрыше Лиги чемпионов. "Жеребята" же упустили шанс возглавить турнирную таблицу.

В третьем туре Боруссия М отправится в гости к донецкому Шахтеру, а Реал примет миланский Интер.

Боруссия М — Реал 2:2

Голы: Тюрам, 33, 58 — Бензема, 87, Каземиро, 90+3

Боруссия М: Зоммер — Лайнер, Эльведи, Гинтер, Бенсебаини — Крамер, Нойхаус — Хофманн, Штиндль (Вольф, 79), Тюрам (Херрманн, 71) — Плеа (Эмболо, 79)

Реал: Куртуа — Васкес, Варан, Рамос, Менди — Вальверде, Каземиро, Кроос (Модрич, 71) — Асенсио (Родриго, 84), Бензема, Винисиус (Азар, 70)

Предупреждения: Штиндль, Бенсебаини, Нойхаус — Каземиро