Каштру: С Интером не добились той цели, которой хотели — мы не победили

Португалец прокомментировал результат встречи с "нерадзурри".

Главный тренер Шахтера Луиш Каштру поделился своим мнением о ничьей с Интером (0:0) во втором туре группового этара Лиги чемпионов.

"Я говорил до игры – для того, чтобы добиться положительного результата с Интером, мы должны быть командой. Индивидуализировать нельзя. Мы оборонялись вместе, атаковали вместе. Да, не атаковали столько, сколько хотели, но мы были очень внимательны в обороне и создали большие сложности Интеру.

Конечно, Тайсон не привык играть на этой позиции. Он выполнял свою задачу, но Дентиньо действует там более спокойно. Мы потеряли Жуниора Мораэса и Фернандо, мало с нами тренировался Тайсон. Такая же проблема произошла и на позиции центрального защитника, когда повреждение получил Хочолава.

Мы прекрасно понимали, как действуют Мартинес и Лукаку. Знали, что они используют забегания в зоны. Мы старались прервать связь команды с форвардами. Также ми смещались на фланг и блокировали атаки. Нам не так часто это удавалось. Некоторые ребята провели матч на высочайшем уровне, но я могу поздравить весь коллектив.

Мы не добились той цели, которой хотели – мы не победили. Но не стоит забывать о том, как мы сыграли в Мадриде, а сейчас сыграли вничью с "Интером" после поражения 0:5 в прошлом поединке с ними. На данный момент у нас четыре очка и мы продолжаем наш очень тяжелый путь", – приводит слова Каштру официальный сайт УЕФА.

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