Шахтер сумел сдержать натиск Интера

Подопечные Луиша Каштру не сумели взять полноценный реванш за вылет из полуфинала Лиги Европы УЕФА в прошлом сезоне, но ничейным исходом укрепили лидерство в группе (0:0).

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Шахтер — Интер 0:0



Шахтер: Трубин — Додо, Бондарь, Хочолава (Матвиенко, 62), Корниенко — Майкон, Маркос Антонио — Марлос (Алан Патрик, 87), Соломон, Тете — Дентиньо (Тайсон, 15).



Интер: Ханданович — Д`Амброзио (Дармиан, 79), Де Врей, Бастони — Хакими, Барелла, Брозович, Видаль (Эриксен, 79), Янг (Пинамонти, 85) — Лукаку, Мартинес (Перишич, 72).



Предупреждения: Бастони, Видаль.