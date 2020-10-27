Луческу: Обидно терять игроков перед важным матчем, но у нас есть кому играть против Ференцвароша

Главный тренер Динамо Мирча Луческу рассказал о готовности команды к матчу второго тура Лиги чемпионов.

Накануне матча второго тура группового раунда Лиги чемпионов против Ференцвароша Мирча Луческу считает, что его команда готова добыть результат, несмотря на потерю Виталия Миколенко и Георгия Бущана.

"Всегда обидно терять ключевых футболистов перед важными матчами, – сказал тренер Динамо на предматчевой пресс-конференции. – Но зато получат возможность проявить себя в Лиге чемпионов другие исполнители".

"Ференцварош производит очень хорошее впечатление. Я не хочу выделять кого-то персонально, отмечу лишь, что повысился общий уровень команды и клуба. В развитие было вложено много денег, пришли качественные футболисты. Сейчас команда способна преподнести любой сюрприз".

"В Динамо, напротив, в последние годы возникли определенные финансовые проблемы, ушли многие игроки. Но в то же время в этом был и плюс. Благодаря нашей клубной академии, мы получили много молодых игроков, которые раскрылись и заняли места в основном составе".

Также Мирча Луческу ответил на вопрос о продолжении тренерского соперничества с Сергеем Ребровым.

"Ну какое тут наше соперничество! Это же не ситуация, когда два тренера выходят лицом к лицу. Все-таки это противостояние команд, а не тренеров".

Матч Ференцварош — Динамо состоится в среду, 28 октября. Начало в 22:00 по киевскому времени.

Следить за ходом поединка вы сможете по онлайн-трансляции на Football.ua.