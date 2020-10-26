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-
27 октября
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Атлетико
-
РБ Зальцбург
-
27 октября
22:00
Боруссия М
-
Реал Мадрид
-
27 октября
22:00
Марсель
-
Манчестер Сити
-
27 октября
22:00
Порту
-
Олимпиакос
-
27 октября
22:00
Аталанта
-
Аякс
-
27 октября
22:00
Ливерпуль
-
Мидтьюлланд
-
27 октября
22:00
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28 октября
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Ференцварош — Динамо: видеоанонс матча Лиги чемпионов

26 октября 2020

ФУТБОЛИСТЫ ДИНАМО, ФОТО ФК ДИНАМО КИЕВ

Представляем вашему вниманию анонс предстоящего матча Лиги чемпионов.

В среду, 28 октября, Динамо на выезде проведет важнейший поединок 2-го тура групповой стадии Лиги чемпионов против венгерского Ференцвароша. Именно этот клуб является главным соперником киевлян в борьбе за Лигу Европы.

Перед этим матчем столичная команда понесла кадровые потери — Виталий Миколенко и Георгий Бущан заразились коронавирусом и отправились на изоляцию. Всего в Венгрию Мирча Луческу взял 25 футболистов.

Представляем вашему вниманию видеоанонс поединка:

Матч Ференцварош — Динамо пройдет 28 октября и начнется в 22:00 по киевскому времени. На Football.ua будет также доступна онлайн-трансляция встречи.

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