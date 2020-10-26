Ференцварош — Динамо: видеоанонс матча Лиги чемпионов

Представляем вашему вниманию анонс предстоящего матча Лиги чемпионов.

В среду, 28 октября, Динамо на выезде проведет важнейший поединок 2-го тура групповой стадии Лиги чемпионов против венгерского Ференцвароша. Именно этот клуб является главным соперником киевлян в борьбе за Лигу Европы.

Перед этим матчем столичная команда понесла кадровые потери — Виталий Миколенко и Георгий Бущан заразились коронавирусом и отправились на изоляцию. Всего в Венгрию Мирча Луческу взял 25 футболистов.

Представляем вашему вниманию видеоанонс поединка:

Матч Ференцварош — Динамо пройдет 28 октября и начнется в 22:00 по киевскому времени. На Football.ua будет также доступна онлайн-трансляция встречи.