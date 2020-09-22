Тренер Гента: Надеюсь, что после двух матчей с Динамо команду ждет приятный приз

22 сентября 2020

Вим Де Декер, фото ФК Гент

Вим Де Декер верит в успех Гента в противостоянии с Динамо.

Накануне матча раунда плей-офф Лиги чемпионов Гент — Динамо тренер хозяев Вим Де Декер пообщался с журналистами.

"Таких матчей, как против Динамо, все ждут с нетерпением, – цитирует слова тренера на предматчевой пресс-конференции официальный сайт Гента. – Это уже не венский Рапид, это совершенно другой уровень».

"На сей раз нам придется провести два матча против очень сильной, сбалансированной команды, по итогам которых, я надеюсь, нас ждет приятный приз в виде группового раунда Лиги чемпионов".

"Жаль, что по требованию УЕФА матч пройдет без зрителей. Футбол без болельщиков — это уже не то. Обычно трибуны становятся нашим 12-м игроком, а завтра мы постараемся сыграть так, чтобы 12-й игрок нами гордился".

Матч Гент — Динамо состоится в среду, 23 сентября. Начало в 22:00 по киевскому времени.
Команды
Сюжет
статьи по теме:
Гент — Динамо: представление соперника киевлян в Лиге чемпионов 22 сентября 2020 Гент — Динамо: представление соперника киевлян в Лиге чемпионов
Динамо — Гент: история противостояний 22 сентября 2020 Динамо — Гент: история противостояний
Фото ФК Динамо 22 сентября 2020 Динамо в Генте: прогулка по городу и теоретические занятия
Вадис Оджиджа-Офое, Getty Images 22 сентября 2020 Капитан Гента: Главное — не попасть в капкан Динамо
Вим Де Декер, фото ФК Гент 22 сентября 2020 Тренер Гента: Динамо — сильный соперник, но шансы у нас есть
фото ФК Гент 22 сентября 2020 Чехарда на тренерском посту и украинское трио: что нужно знать про Гент
Фото ФК Гент 22 сентября 2020 Яремчук, Пластун и Безус в заявке Гента на матч против Динамо
 
 Rambler's Top100