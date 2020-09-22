Тренер Гента: Надеюсь, что после двух матчей с Динамо команду ждет приятный приз

Вим Де Декер верит в успех Гента в противостоянии с Динамо.

Накануне матча раунда плей-офф Лиги чемпионов Гент — Динамо тренер хозяев Вим Де Декер пообщался с журналистами.

"Таких матчей, как против Динамо, все ждут с нетерпением, – цитирует слова тренера на предматчевой пресс-конференции официальный сайт Гента. – Это уже не венский Рапид, это совершенно другой уровень».

"На сей раз нам придется провести два матча против очень сильной, сбалансированной команды, по итогам которых, я надеюсь, нас ждет приятный приз в виде группового раунда Лиги чемпионов".

"Жаль, что по требованию УЕФА матч пройдет без зрителей. Футбол без болельщиков — это уже не то. Обычно трибуны становятся нашим 12-м игроком, а завтра мы постараемся сыграть так, чтобы 12-й игрок нами гордился".

Матч

состоится в среду, 23 сентября. Начало в 22:00 по киевскому времени.