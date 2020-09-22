Капитан Гента: Главное — не попасть в капкан Динамо

Центральный полузащитник Вадис Оджиджа-Офое поделился ожиданиями от предстоящего первого матча раунда плей-офф Лиги чемпионов.

Накануне первого поединка раунда плей-офф Лиги чемпионов между Гентом и Динамо Вадис Оджиджа-Офое пообщался с журналистами.

"Киевское Динамо — сильная команда, это имя известно в Европе, – цитирует капитана Гента официальный сайт Динамо. – Наверное, мы андердоги в этом противостоянии, но первый матч проводим дома, поэтому намерены добиться положительного результата".

"Соперник будет действовать от обороны и использовать контратаки. Мы должны быть к этому готовы, приспособиться к игре соперника и постараться не попасть в капкан Динамо".

"Мы осознаем, насколько большой стимул для клуба и игроков выход в групповой этап Лиги чемпионов. Мы совсем близко к цели. Будем надеяться, что нам удастся показать себя в лучшем виде в матчах против Динамо, а наградой станет квалификация в группу".

Матч Гент — Динамо состоится в среду, 23 сентября. Начало в 22:00 по киевскому времени.