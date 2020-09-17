Динамо — Гент: где смотреть плей-офф отбора Лиги чемпионов

Стало известно, кто покажет поединок в прямом эфире.

Динамо встретится с Гентом в раунде плей-офф отбора Лиги чемпионов. Команды сыграют два поединка, после чего победитель отправится в групповой этап ЛЧ, а проигравший довольствуется Лигой Европы.

Покажут матчи телеканалы Футбол 1/2/3. Игры состоятся 23 сентября в Бельгии и 29 сентября в Киеве. Первый матч начнется в 21:55, его покажет телеканал Футбол 2. Время начала и телеканал ответного поединка пока неизвестны.

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Также следить за развитием событий поединка вы сможете посредством текстовой онлайн-трансляции на нашем сайте.