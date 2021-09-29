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-
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-
Челси
-
29 сентября
22:00
Брюгге
-
Манчестер Сити
-
19 октября
19:45
Бешикташ
-
Спортинг Лиссабон
-
19 октября
19:45
ПСЖ
-
РБ Лейпциг
-
19 октября
22:00
Порту
-
Милан
-
19 октября
22:00
Атлетико
-
Ливерпуль
-
19 октября
22:00
Аякс
-
Боруссия Дортмунд
-
19 октября
22:00
Шахтер
-
Реал Мадрид
-
19 октября
22:00
Интер
-
Шериф
-
19 октября
22:00
Барселона
-
Динамо Киев
-
20 октября
19:45
РБ Зальцбург
-
Вольфсбург
-
20 октября
19:45
Бенфика
-
Бавария
-
20 октября
22:00
Манчестер Юнайтед
-
Аталанта
-
20 октября
22:00
Янг Бойз
-
Вильярреал
-
20 октября
22:00
Лилль
-
Севилья
-
20 октября
22:00
Зенит
-
Ювентус
-
20 октября
22:00
Челси
-
Мальме
-
20 октября
22:00

Лига чемпионов. Группа Н. Накануне

29 сентября 2021

Фото ФК Зенит

Football.ua представляет анонсы поединков второго тура группового раунда Лиги чемпионов в квартете Н.

Во втором туре группового этапа Лиги чемпионов в Группе Н сойдутся триумфаторы первого игрового дня Ювентус и Челси и неудачники Зенит и Мальме.

Зенит — Мальме

Среда, 29 сентября, 19:45. Санкт-Петербург, Газпром Арена. Арбитр — Тасос Сидиропулос (Греция). Прямая телетрансляция на сервисе MEGOGO

Какие бы честолюбивые планы ни питали Зенит и Мальме, их удел в этом квартете — борьба за путевку в Лигу Европы, что и подтвердил первый тур.

И теперь в очном противостоянии, вне зависимости от того, где оно проходит, очень важно набирать очки во встрече с непосредственным конкурентом.

К сожалению для обоих тренеров, в столь важном поединке они не смогут использовать всех своих сильнейших. Особенно это касается Мальме Йона Даля Томассона.

Положение в клубном рейтинге УЕФА:

Зенит — 32;

Мальме — 56.


Ориентировочные составы

Зенит: Крицюк — Чистяков, Барриос, Ракицкий — Сутормин, Кузяев, Вендел, Дуглас Сантос — Клаудиньо, Дзюба, Мальком.

Мальме: Далин — Ларссон, Ахмедходжич, Л.Нильсен, Ольссон — Бергет, Инносент, Кристиансен, Ракип — Бирманчевич — Чолак.

Не сыграют: Караваев, Оздоев — Тойвонен, Кнудсен, Сейдию, Мойсандер, Беиймо.

Под вопросом: Ловрен — Левицки, Риекс, Пенья.

footballпрогноз 2:1

Ювентус — Челси

Анонс матча читайте отдельным материалом на Football.ua.

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