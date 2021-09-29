Лига чемпионов. Группа Н. Накануне

Football.ua представляет анонсы поединков второго тура группового раунда Лиги чемпионов в квартете Н.

Во втором туре группового этапа Лиги чемпионов в Группе Н сойдутся триумфаторы первого игрового дня Ювентус и Челси и неудачники Зенит и Мальме.

Зенит — Мальме

Среда, 29 сентября, 19:45. Санкт-Петербург, Газпром Арена. Арбитр — Тасос Сидиропулос (Греция). Прямая телетрансляция на сервисе MEGOGO

Какие бы честолюбивые планы ни питали Зенит и Мальме, их удел в этом квартете — борьба за путевку в Лигу Европы, что и подтвердил первый тур.

И теперь в очном противостоянии, вне зависимости от того, где оно проходит, очень важно набирать очки во встрече с непосредственным конкурентом.

К сожалению для обоих тренеров, в столь важном поединке они не смогут использовать всех своих сильнейших. Особенно это касается Мальме Йона Даля Томассона.

Положение в клубном рейтинге УЕФА:

Зенит — 32;

Мальме — 56.



Ориентировочные составы

Зенит: Крицюк — Чистяков, Барриос, Ракицкий — Сутормин, Кузяев, Вендел, Дуглас Сантос — Клаудиньо, Дзюба, Мальком.

Мальме: Далин — Ларссон, Ахмедходжич, Л.Нильсен, Ольссон — Бергет, Инносент, Кристиансен, Ракип — Бирманчевич — Чолак.

Не сыграют: Караваев, Оздоев — Тойвонен, Кнудсен, Сейдию, Мойсандер, Беиймо.

Под вопросом: Ловрен — Левицки, Риекс, Пенья.

прогноз 2:1

Ювентус — Челси

Анонс матча читайте отдельным материалом на Football.ua.