Лига чемпионов. Группа Н. Накануне

Во втором туре группового этапа Лиги чемпионов в Группе Н сойдутся триумфаторы первого игрового дня Ювентус и Челси и неудачники Зенит и Мальме.
Зенит — Мальме
Среда, 29 сентября, 19:45. Санкт-Петербург, Газпром Арена. Арбитр — Тасос Сидиропулос (Греция). Прямая телетрансляция на сервисе MEGOGO
Какие бы честолюбивые планы ни питали Зенит и Мальме, их удел в этом квартете — борьба за путевку в Лигу Европы, что и подтвердил первый тур.
И теперь в очном противостоянии, вне зависимости от того, где оно проходит, очень важно набирать очки во встрече с непосредственным конкурентом.
К сожалению для обоих тренеров, в столь важном поединке они не смогут использовать всех своих сильнейших. Особенно это касается Мальме Йона Даля Томассона.
Положение в клубном рейтинге УЕФА:
Зенит — 32;
Мальме — 56.
Ориентировочные составы
Зенит: Крицюк — Чистяков, Барриос, Ракицкий — Сутормин, Кузяев, Вендел, Дуглас Сантос — Клаудиньо, Дзюба, Мальком.
Мальме: Далин — Ларссон, Ахмедходжич, Л.Нильсен, Ольссон — Бергет, Инносент, Кристиансен, Ракип — Бирманчевич — Чолак.
Не сыграют: Караваев, Оздоев — Тойвонен, Кнудсен, Сейдию, Мойсандер, Беиймо.
Под вопросом: Ловрен — Левицки, Риекс, Пенья.
прогноз 2:1
Ювентус — Челси
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