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-
28 сентября
22:00
Порту
-
Ливерпуль
-
28 сентября
22:00
Милан
-
Атлетико
-
28 сентября
22:00
Боруссия Дортмунд
-
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-
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-
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22:00
Бавария
-
Динамо Киев
-
29 сентября
22:00
Манчестер Юнайтед
-
Вильярреал
-
29 сентября
22:00
Вольфсбург
-
Севилья
-
29 сентября
22:00
РБ Зальцбург
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-
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Мальме — Ювентус 0:3 Видео голов и обзор матча

15 сентября 2021

Мальме — Ювентус, twitter.com/juventusfc

Смотрите обзор поединка на Football.ua.

Пока лондонский Челси на своем поле скромно обыгрывал санкт-петербургский Зенит в параллельном поединке, туринский Ювентус выместил злость за неудачи на внутренней арене на шведском Мальме (3:0), благодаря чему коллектив Массимилиано Аллегри получил небольшое преимущество уже на старте группового этапа.

Мальме — Ювентус 0:3
Голы: Сандро, 23, Дибала, 45, Мората, 45+1.

Мальме: Диавара — Бергет, Ахмедходжич, Нильсен, Брурссон, Рикс (Ольссон, 76) — Инносент (Нанаси, 75), Кристиансен, Ракип (Налич, 59) — Чолак, Бирманчевич (Абубакари, 59).

Ювентус: Щесны — Данило, де Лигт (Ругани, 86), Бонуччи, Алекс Сандро — Куадрадо (Кулусевски, 83), Локателли, Бентанкур (Маккенни, 68), Рабио —Дибала (Рэмси, 82), Мората (Кин, 68).

Предупреждения: Брурссон, Нильсен — де Лигт.

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