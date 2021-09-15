Челси — Зенит 1:0 Видео гола и обзор матча

Лондонский Челси стартовал на групповом этапе Лиги чемпионов УЕФА со скромного домашнего успеха в игре против санкт-петербургского Зенита, который был обеспечен единственным результативным ударом Ромелу Лукаку во второй половине матча.
Челси — Зенит 1:0
Гол: Лукаку, 69.
Челси: Менди — Аспиликуэта (Силва, 83), Кристенсен, Рюдигер — Джеймс, Ковачич, Жоржиньо, Маркос Алонсо (Чилвелл, 83) — Маунт (Лофтус-Чик, 90+3), Зийех (Хаверц, 63) — Лукаку.
Зенит: Крицюк — Суторнин, Барриос, Чистяков, Ракицкий (Круговой, 88), Дуглас Сантос — Мальком (Дзюба, 75), Вендел (Ерохин, 75), Кузяев (Кравцов, 82), Клаудиньо (Мостовой, 88) — Азмун.
Предупреждения: Аспиликуэта — Ракицкий.