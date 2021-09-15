лента новостей

07:55

Вильярреал — Аталанта 2:2 Видео голов и обзор матча

07:35

Жезуш: Если кто и должен был побеждать, так это Бенфика

07:15

Челси — Зенит 1:0 Видео гола и обзор матча

07:00

Динамо Киев — Бенфика. Наши оценки

06:55

Яремчук: Еще не показываю и 50% того, что я показывал в Генте

06:31

Мальме — Ювентус 0:3 Видео голов и обзор матча

01:59

Барселона — Бавария 0:3 Видео голов и обзор матча

01:41

Отаменди — лучший игрок матча Динамо — Бенфика по версии УЕФА

01:20

Луческу: Жаль, что гол не засчитали, но результат в нашу пользу

01:00

Динамо Киев — Бенфика 0:0 Обзор матча Лиги чемпионов