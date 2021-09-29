Ювентус — Челси. Накануне

В рамках второго тура группового этапа Лиги чемпионов Ювентус на своем поле примет Челси.
Ювентус — Челси
Среда, 29 сентября, 22:00. Турин, Альянц Стэдиум. Арбитр — Хесус Хиль Мансано (Испания). Прямая трансляция на сервисе MEGOGO
Поединки между Ювентусом и Челси не только должны стать украшением программы в Группе Н, но и почти наверняка распределят первое и второе места. Во всяком случае, в первом туре фавориты квартета уверенно разобрались с Зенитом и Мальме.
Для Ювентуса сезон начался не особо удачно. В Серии А "зебры" провалили старт и лишь в последних двух турах смогли одержать победы.
При этом в последнем матче с Сампдорией за три очка пришлось заплатить травмвми Дибалы и Мораты, которые в среду точно не сыграют, а позже стало известно о повреждении Рабио, чье участие в матче под вопросом.
У Массимилиано Аллегри в такой ситуации два варианта: игра в 4-4-2 с двумя нападающими, либо 4-3-3, и тогда к Кину и Кулусевски добавится Кьеза (в первом варианте Кьеза сыграет глубже).
Не все идеально и у Челси, но Джеймса легко сможет заменить капитан «пенсионеров» Аспиликуэта. Сложнее будет с Канте, который сдал положительный тест на коронавирус.
Неясна ситуация и с Маунтом и Пулишичем, пропустившими минувший уик-энд из-за повреждений.
Место в клубном рейтинге УЕФА:
Ювентус — 8;
Челси — 4.
Интересные факты
– Команды провели между собой 4 официальных поединка: 1 победа Ювентуса, 1 победа Челси, 2 ничьи.
– Челси и Ювентус по 2 раза выигрывали Лигу чемпионов.
– Победная серия Челси в Лиге чемпионов составляет 3 матча.
– Ювентус забивает не менее двух мячей в последних трех матчах против Челси во всех турнирах.
Ориентировочные составы
Ювентус: Щесны — Данило, Бонуччи, Кьеллини, Алекс Сандро — Куадрадо, Бентанкур, Локателли, Кьеза — Кин, Кулусевски.
Челси: Менди — Кристенсен, Тьяго Силва, Рюдигер — Аспиликуэта, Сауль, Жоржиньо, Ковачич, Алонсо — Хаверц, Лукаку.
Не сыграют: Мората, Дибала — Джеймс, Канте.
Под вопросом: Рабио — Пулишич, Маунт.
прогноз 1:2