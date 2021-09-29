Ювентус — Челси. Накануне

Football.ua представляет анонс поединка группового этапа Лиги чемпионов.

В рамках второго тура группового этапа Лиги чемпионов Ювентус на своем поле примет Челси.

Ювентус — Челси

Среда, 29 сентября, 22:00. Турин, Альянц Стэдиум. Арбитр — Хесус Хиль Мансано (Испания). Прямая трансляция на сервисе MEGOGO

Поединки между Ювентусом и Челси не только должны стать украшением программы в Группе Н, но и почти наверняка распределят первое и второе места. Во всяком случае, в первом туре фавориты квартета уверенно разобрались с Зенитом и Мальме.

Для Ювентуса сезон начался не особо удачно. В Серии А "зебры" провалили старт и лишь в последних двух турах смогли одержать победы.

При этом в последнем матче с Сампдорией за три очка пришлось заплатить травмвми Дибалы и Мораты, которые в среду точно не сыграют, а позже стало известно о повреждении Рабио, чье участие в матче под вопросом.

У Массимилиано Аллегри в такой ситуации два варианта: игра в 4-4-2 с двумя нападающими, либо 4-3-3, и тогда к Кину и Кулусевски добавится Кьеза (в первом варианте Кьеза сыграет глубже).

Не все идеально и у Челси, но Джеймса легко сможет заменить капитан «пенсионеров» Аспиликуэта. Сложнее будет с Канте, который сдал положительный тест на коронавирус.

Неясна ситуация и с Маунтом и Пулишичем, пропустившими минувший уик-энд из-за повреждений.

Место в клубном рейтинге УЕФА:

Ювентус — 8;

Челси — 4.

Интересные факты

– Команды провели между собой 4 официальных поединка: 1 победа Ювентуса, 1 победа Челси, 2 ничьи.

– Челси и Ювентус по 2 раза выигрывали Лигу чемпионов.

– Победная серия Челси в Лиге чемпионов составляет 3 матча.

– Ювентус забивает не менее двух мячей в последних трех матчах против Челси во всех турнирах.

Ориентировочные составы

Ювентус: Щесны — Данило, Бонуччи, Кьеллини, Алекс Сандро — Куадрадо, Бентанкур, Локателли, Кьеза — Кин, Кулусевски.

Челси: Менди — Кристенсен, Тьяго Силва, Рюдигер — Аспиликуэта, Сауль, Жоржиньо, Ковачич, Алонсо — Хаверц, Лукаку.

Не сыграют: Мората, Дибала — Джеймс, Канте.

Под вопросом: Рабио — Пулишич, Маунт.