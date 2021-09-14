Ювентус на выезде разгромил Мальме

Завершился матч первого тура Лиги чемпионов.

В рамках первого тура группового этапа Лиги чемпионов туринский Ювентус разгромил шведский Мальме со счетом 0:3.

Комфортный перевес "старая сеньора" обеспечила себе еще в первом тайме. На 23 минуте матча Алекс Сандро сумел открыть счет после передачи от Бентанкура. Второй мяч влетел на 45 минуте игры. Арбитр указал на 11-метров, и пенальти Реализовал Пауло Дибала. Счет 0:3 стал уже через минуту. Альваро Мората в штрафной площади подхватил мяч и перекинул его над вратарем.

Во второй половине игры Ювентус старался не сбавлять оборотов. На 70 минуте Мойзе Кин, казалось, сделал счет 0:4, однако лайнсмен зафиксировал вне игры.

Мальме — Ювентус 0:3

Голы: Сандро, 23, Дибала, 45, Мората, 45+1

Мальме: Диавара, Бергет, Ахмедходжич, Нильсен, Брурссон, Рикс (Ольссон, 76), Инносент (Нанаси, 75), Кристиансен, Ракип (Налич, 59), Чолак, Бирманчевич (Абубакари, 59).

Ювентус: Щесны, Данило, де Лигт (Ругани, 86), Бонуччи, Алекс Сандро, Куадрадо (Кулусевски, 83), Локателли, Бентанкур (Маккенни, 68), Рабьо, Дибала (Рэмзи, 82), Мората (Кин, 68).

Предупреждения: Брурссон, Нильсен, де Лигт.