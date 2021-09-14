Янг Бойз
2
Манчестер Юнайтед
1
14 сентября
19:45
Севилья
1
РБ Зальцбург
1
14 сентября
19:45
Динамо Киев
0
Бенфика
0
14 сентября
22:00
Барселона
0
Бавария
3
14 сентября
22:00
Вильярреал
2
Аталанта
2
14 сентября
22:00
Лилль
0
Вольфсбург
0
14 сентября
22:00
Мальме
0
Ювентус
3
14 сентября
22:00
Челси
1
Зенит
0
14 сентября
22:00
Бешикташ
-
Боруссия Дортмунд
-
15 сентября
19:45
Шериф
-
Шахтер
-
15 сентября
19:45
Брюгге
-
ПСЖ
-
15 сентября
22:00
Манчестер Сити
-
РБ Лейпциг
-
15 сентября
22:00
Ливерпуль
-
Милан
-
15 сентября
22:00
Атлетико
-
Порту
-
15 сентября
22:00
Спортинг Лиссабон
-
Аякс
-
15 сентября
22:00
Интер
-
Реал Мадрид
-
15 сентября
22:00
Аякс
-
Бешикташ
-
28 сентября
19:45
Шахтер
-
Интер
-
28 сентября
19:45
ПСЖ
-
Манчестер Сити
-
28 сентября
22:00
РБ Лейпциг
-
Брюгге
-
28 сентября
22:00
Порту
-
Ливерпуль
-
28 сентября
22:00
Милан
-
Атлетико
-
28 сентября
22:00
Боруссия Дортмунд
-
Спортинг Лиссабон
-
28 сентября
22:00
Реал Мадрид
-
Шериф
-
28 сентября
22:00
Аталанта
-
Янг Бойз
-
29 сентября
19:45
Зенит
-
Мальме
-
29 сентября
19:45
Бенфика
-
Барселона
-
29 сентября
22:00
Бавария
-
Динамо Киев
-
29 сентября
22:00
Манчестер Юнайтед
-
Вильярреал
-
29 сентября
22:00
Вольфсбург
-
Севилья
-
29 сентября
22:00
РБ Зальцбург
-
Лилль
-
29 сентября
22:00
Ювентус
-
Челси
-
29 сентября
22:00

Ювентус на выезде разгромил Мальме

14 сентября 2021

Ювентус, Getty images

Завершился матч первого тура Лиги чемпионов.

В рамках первого тура группового этапа Лиги чемпионов туринский Ювентус разгромил шведский Мальме со счетом 0:3.

Комфортный перевес "старая сеньора" обеспечила себе еще в первом тайме. На 23 минуте матча Алекс Сандро сумел открыть счет после передачи от Бентанкура. Второй мяч влетел на 45 минуте игры. Арбитр указал на 11-метров, и пенальти Реализовал Пауло Дибала. Счет 0:3 стал уже через минуту. Альваро Мората в штрафной площади подхватил мяч и перекинул его над вратарем.

Во второй половине игры Ювентус старался не сбавлять оборотов. На 70 минуте Мойзе Кин, казалось, сделал счет 0:4, однако лайнсмен зафиксировал вне игры.

Мальме — Ювентус 0:3

Голы: Сандро, 23, Дибала, 45, Мората, 45+1

Мальме: Диавара, Бергет, Ахмедходжич, Нильсен, Брурссон, Рикс (Ольссон, 76), Инносент (Нанаси, 75), Кристиансен, Ракип (Налич, 59), Чолак, Бирманчевич (Абубакари, 59).
Ювентус: Щесны, Данило, де Лигт (Ругани, 86), Бонуччи, Алекс Сандро, Куадрадо (Кулусевски, 83), Локателли, Бентанкур (Маккенни, 68), Рабьо, Дибала (Рэмзи, 82), Мората (Кин, 68).
Предупреждения: Брурссон, Нильсен, де Лигт.
Команды
 
 Rambler's Top100