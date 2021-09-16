Лукаку — о матче с Зенитом: Мы победили, и это самое важное

Бельгийский форвард подвел итоги матча против Зенита.

Лондонский Челси минимально обыграл Зенит в домашнем матче первого тура группового этапа Лиги чемпионов.

Бельгийский форвард Ромелу Лукаку, который принес победу "синим", подвел итоги матча, рассказав, почему команде не удалось победить с разгромным счетом.

"Я рад, что мы победили сложного соперника. Мы контролировали игру, но теперь нам нужно расти как команде. Мы показали более слаженную командную игру, чем в выходные, и я очень рад голу и победе.

Зенит — хорошая команда. В России они завоевали много титулов, это опытный и организованный соперник. Мы знали, что нам будет непросто, но мы понимали, что у нас все под контролем в этой игре.

Мы создали много моментов, были терпеливы и не упустили свой шанс. Мы победили, и это самое важное", — отметил Лукаку в комментарии пресс-службе Челси.

Вашему вниманию видео гола и обзор матча Челси — Зенит.