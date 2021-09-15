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Лукаку принес Челси победу над Зенитом

15 сентября 2021

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Челси начал защиту титула в Лиге чемпионов с минимальной победы.

Поединок в Группе Н завершился минимальной, но ожидаемой победой Челси.

Мало кто сомревался в том, что обладатель трофея Лиги чемпионов справится со своим первым соперником по групповому этапу.

Вопрос стоял лишь с каким преимуществом победит команда Томаса Тухеля. Лукаку и компания решили, что им хватит и одного забитого мяча.

Челси — Зенит 1:0

Гол: Лукаку, 69.

Челси: Менди — Аспиликуэта (Силва, 83), Кристенсен, Рюдигер — Джеймс, Ковачич, Жоржиньо, Маркос Алонсо (Челлвелл, 83) — Маунт (Лофтус-Чик, 90+3), Зиех (Хаверц, 63) — Лукаку.

Зенит: Крицюк — Суторнин, Барриос, Чистяков, Ракицкий (Круговой, 88), Дуглас Сантос — Мальком (Дзюба, 75), Вендел (Ерохин, 75), Кузяев (Кравцов, 82), Клаудиньо (Мостовой, 88) — Азмун.

Предупреждения: Аспиликуэта — Ракицкий.

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