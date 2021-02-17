Порту — Ювентус. Накануне

Football.ua представляет анонс матча Лиги чемпионов.

В первом матче 1/8 финала Лиги чемпионов Порту примет Ювентус.

Порту — Ювентус

Среда, 17 февраля, 22:00. Порту, Эштадиу Драгау. Арбитр — Карлос дель Серро Гранде (Испания). Прямая трансляция на телеканале Футбол 2 и сервисе MEGOGO

Действующие чемпионы Португалии и Италии, которым, похоже, осталось владеть этими титулами считанные месяцы (Ювентус уступает Интеру в Серии А 8 очков, демонстрируя худший результат по набранным очкам за последние 9 сезонов, а Порту в Примейре отстал от Спортинга на 10 пунктов), постараются поправить свою репутацию и поднять настроение болельщикам в Лиге чемпионов.

"Драконы" еще ни разу не смогли обыграть "старую синьору" в еврокубках, однако на сей раз команда Сержио Консейсао, отталкиваясь от надежной обороны (в Лиге чемпионов Порту не пропускает 467 минут), намерена исправить эту историческую несправедливость.

Вот только настораживает поклонников хозяев последний визит Юве на Пиренеи (правда, в Испанию), во время которого Криштиану Роналду и компания разгромили Барселону.

Ударный дуэт Ювентуса, Роналду и Мората, в строю, однако атакующий потенциал "бьянконери" все-таки ослаблен. Точно не сыграет Куадрадо, чьи забеги по флангу испортили жизнь многим соперникам. А Дибала (как и Рэмси), хоть и начал занятия в общей группе, последние тренировки заканчивал раньше товарищей. Еще одна потеря гостей — Артур. Также не успел восстановться отдыхавший в матчах против Интера и Наполи Бонуччи.

Что касается кадровой ситуации в Порту, то главный потери португальцев связаны как раз с обороной, которой в нынешней Лиге чемпионов они так гордятся — не сыграют Нану и Зайду.

Положение в рейтинге УЕФА

Порту — 14;

Ювентус — 3.

Интересные факты

– Порту и Ювентус 5 раз встречались в еврокубках: 4 победы Ювентуса и 1 ничья.

– Порту 32 раза встречался в еврокубках с итальянскими командами: 9 побед, 9 ничьих и 14 поражений.

– Ювентус 15 раз играл против команд из Португалии: 8 побед, 3 ничьи и 4 поражения.

– Порту четвертый сезон подряд вышел в плей-офф Лиги чемпионов.

– Ювентус вышел в 1/8 финала седьмой раз подряд.

– Беспроигрышная серия Порту в Лиге чемпионов составляет 5 матчей.

– Порту не пропускает в пяти последних матчах Лиги чемпионов.

– Ювентус выиграл у Порту в последних трех матчах во всех турнирах.

– С момента прихода в Ювентус Криштиану Роналду, в плей-офф Лиги чемпионов забивал только он — 7 мячей.

Ориентировочные составы

Порту: Маркесин — Манафа, Пепе, Мбемба, Сарр — Оливейра, Урибе, Диас — Корона, Марега, Тареми.

Ювентус: Щесны — Данило, Кьеллини, де Лигт, Алекс Сандро — Кьеза, Бентанкур, Рабио, Маккенни — Мората, Криштиану Роналду.

Не сыграют: Нану, Отавио, Зайду — Куадрадо, Артур, Бонуччи, Дибала, Рэмси.

Слова

Сержио Консейсао, главный тренер Порту:

"Сразу после жеребьевки реакция на соперника была не очень хорошая. Но, несмотря на свою силу, у Ювентуса тоже есть слабости, хотя это команда с ДНК победителя. Мы настраиваемся на положительный результат, и для нас это только победа. Мы должны сыграть максимально собрано, как это и делали на протяжении нынешнего турнира".

"Криштиану Роналду — гордость всех португальцев, но мы постараемся его огорчить. Мы не станем только отсиживаться в защите, но, без сомнения, будем строить свою игру от обороны".

Андреа Пирло, главный тренер Ювентуса:

"Это будет очень сложная игра, поскольку наш соперник хорошо обороняется. Порту чем-то напоминает Атлетико, взломать защиту которого очень сложно. Надо набраться терпения, стараясь найти бреши в этой обороне. Но при этом ни на секунду не расслабляться, поскольку португальцы опасны в контратаках".

"Лига чемпионов — особый турнир, в котором собираются команды, которые не только хотят, но и могут его выиграть. И очень важно быть сильнее соперника физически и психологически "здесь и сейчас", поскольку сомневаться в общем высоком уровне всех, кто прошел в плей-офф, не приходится".

прогноз 1:2

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