Роналду — единственный, кто забивал за Ювентус в плэй-офф ЛЧ с момента перехода в Турин

16 февраля 2021

Криштиану Роналду, Getty Images

Португалец вносит существенный вклад в результаты клуба.

Нападающий Ювентуса Криштиану Роналду — единственный футболист, забивающий за туринский клуб в плэй-офф Лиги чемпионов с момента своего перехода в стан "бьянконерри".
Португалец присоединился к "старой синьоре" летом 2018 года. Ювентус же выходил в 1/8 турнира в каждом из трех последних сезонов, включая текущий.
С тех пор, как Роналду прибыл в туринский клуб, "бьянконерри" сыграли шесть матчей в плей-офф: по две встречи с Атлетико, Аяксом и Лионом.
Хет-трик Роналду в Турине помог Ювентусу переломить ход матча с Атлетико в 1/8 финала сезона-2018/19. Поединок завершился со счетом 3:2.
Затем португалец забил гол в обеих играх против Аякса в четвертьфинале, но голландский клуб прошел Ювентус со счетом 3:2 по сумме двух матчей.
В прошлом сезоне Ювентус выбил из Лиги чемпионов Олимпик Лион на стадии 1/8 финала. Дубля Роналду оказалось недостаточно для прохода в следующую стадию турнира.
Ранее сообщалось, что Роналду занимает третье место по количеству голов в клубной карьере по версии IFFHS.

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