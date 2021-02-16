Роналду — единственный, кто забивал за Ювентус в плэй-офф ЛЧ с момента перехода в Турин

Португалец вносит существенный вклад в результаты клуба.

Нападающий Ювентуса Криштиану Роналду — единственный футболист, забивающий за туринский клуб в плэй-офф Лиги чемпионов с момента своего перехода в стан "бьянконерри".

Португалец присоединился к "старой синьоре" летом 2018 года. Ювентус же выходил в 1/8 турнира в каждом из трех последних сезонов, включая текущий.

С тех пор, как Роналду прибыл в туринский клуб, "бьянконерри" сыграли шесть матчей в плей-офф: по две встречи с Атлетико, Аяксом и Лионом.

Хет-трик Роналду в Турине помог Ювентусу переломить ход матча с Атлетико в 1/8 финала сезона-2018/19. Поединок завершился со счетом 3:2.

Затем португалец забил гол в обеих играх против Аякса в четвертьфинале, но голландский клуб прошел Ювентус со счетом 3:2 по сумме двух матчей.

В прошлом сезоне Ювентус выбил из Лиги чемпионов Олимпик Лион на стадии 1/8 финала. Дубля Роналду оказалось недостаточно для прохода в следующую стадию турнира.