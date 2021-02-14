Порту — Ювентус: где смотреть матч Лиги чемпионов УЕФА

Чемпион Португалии проведет домашнюю встречу с чемпионами Италии.

В рамках первого поединка 1\8 финала плей-офф Лиги чемпионов УЕФА португальский Порту проведет домашний поединок против туринского Ювентуса 17 февраля.

В прямом эфире поединок с участием "драконов" и "зебр" покажет телеканал Футбол 2. Начало встречи запланировано на 22:00 по киевскому времени.

Матч Порту — Ювентус состоится на Драгау в среду, 17 февраля. На Football.ua будет доступна текстовая онлайн-трансляция поединка.

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