Пирло: Чтобы победить Порту, надо запастись терпением

Главный тренер Ювентуса поделился ожиданиями от первого матча 1/8 финала Лиги чемпионов против Ювентуса.

Андреа Пирло считает, что Ювентусу надо быть осторожным против Порту, сравнив своего нынешнего соперника с мадридским Атлетико.

"Это будет очень сложная игра, поскольку наш соперник очень хорошо обороняется, — сказал тренер Ювентуса на предматчевой пресс-конференции. — Порту чем-то напоминает Атлетико, взломать защиту которого очень сложно. Надо набраться терпения, стараясь найти бреши в этой обороне. Но при этом ни на секунду не расслабляться, поскольку португальцы опасны в контратаках".

"Лига чемпионов — особый турнир, в котором собираются команды, которые не только хотят, но и могут его выиграть. И очень важно быть сильнее соперника физически и психологически "здесь и сейчас", поскольку сомневаться в общем высоком уровне всех, кто прошел в плей-офф, не приходится".

"К сожалению, нам не смогут помочь Дибала, Рэмси и Бонуччи. Они полетят с нами в Португалию, но играть не будут, поскольку не успели восстановиться".

Матч Порту — Ювентус состоится в среду, 17 февраля. Начало в 22:00 по киевскому времени.

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