Сержио Консейсао: Роналду — гордость всех португальцев, но постараемся его огорчить

Главный тренер Порту рассказал о том, как его команда подготовилась к весенней части Лиги чемпионов.

Сержио Консейсао заверил, что в первом матче 1/8 финала Лиги чемпионов против Ювентуса Порту будет играть на победу.

"Сразу после жеребьевки реакция на соперника была не очень хорошая, – сказал на предматчевой пресс-конференции тренер Порту. – Но, несмотря на свою силу, у Ювентуса тоже есть слабости, хотя это команда с ДНК победителя. Мы настраиваемся на положительный результат, и для нас это только победа. Мы должны сыграть максимально собрано, как это и делали на протяжении нынешнего турнира".

"Криштиану Роналду — гордость всех португальцев, но мы постараемся его огорчить. Мы не станем только отсиживаться в защите, но, без сомнения, будем строить свою игру от обороны".

Матч Порту — Ювентус состоится в среду, 17 февраля. Начало в 22:00 по киевскому времени.

На Football.ua будет доступна онлайн-трансляция поединка.

Ранее стало известно, где смотреть матч, и кого букмекеры считают фаворитом.

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