Порту — Ювентус: онлайн-трансляция матча Лиги чемпионов УЕФА

Второй игровой день раунда плей-офф Лиги чемпионов УЕФА ознаменуется противостоянием, в рамках которого португальский Порту на поле стадиона Драгау будет принимать туринский Ювентус.
В этой статье будет доступна онлайн-трансляция встречи.
Последняя встреча между этими командами проходила на поле "зебр", и завершилась со счетом 1:0 в пользу Ювентуса.
Матч Порту — Ювентус состоится 17-го февраля, начало встречи — в 22:00 по киевскому времени. На Football.ua также будет доступна текстовая онлайн-трансляция
встречи.
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