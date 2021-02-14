Порту — Ювентус: онлайн-трансляция матча Лиги чемпионов УЕФА

Вашему вниманию онлайн-трансляция матча Порту — Ювентус.

Второй игровой день раунда плей-офф Лиги чемпионов УЕФА ознаменуется противостоянием, в рамках которого португальский Порту на поле стадиона Драгау будет принимать туринский Ювентус.

В этой статье будет доступна онлайн-трансляция встречи.

Последняя встреча между этими командами проходила на поле "зебр", и завершилась со счетом 1:0 в пользу Ювентуса.

Матч Порту — Ювентус состоится 17-го февраля, начало встречи — в 22:00 по киевскому времени. На Football.ua также будет доступна текстовая онлайн-трансляция встречи.

Хочешь быть в курсе всех событий? Football.ua запустил приложения на Android и iOS!



​Переходи по ссылкам и будь в тренде! Приложение Android, Приложение iOS.