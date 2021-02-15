Куадрадо не поможет Ювентусу в Лиге чемпионов против Порту

Вингер Ювентуса выбыл из строя минимум на 10 дней.

Хуан Куадрадо получил травму правого подколенного сухожилия — сообщил официальный сайт Ювентуса.

Согласно результатам медицинского обследования в клинике клуба, на восстановление колумбийцу понадобится не менее 10 дней. В связи с этим Куадрадо пропустит первый матч 1/8 финала Лиги чемпионов против Порту и поединки чемпионата Италии против Кротоне (22 февраля) и Вероны (27 февраля).

Есть и положительная новость: к занятиям в общей группе приступили Пауло Дибала и Аарон Рэмси, однако для них тренировка в понедельник была сокращена.

Матч Порту — Ювентус состоится в среду, 17 февраля. Начало в 22:00 по киевскому времени.

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