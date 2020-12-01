Шахтер — Реал. Накануне

Football.ua представляет анонс поединка 5-го тура группового раунда Лиги чемпионов между донецким Шахтером и мадридским Реалом.

Донецкий Шахтер в первом туре группового раунда Лиги чемпионов неожиданно для всех сумел победить у Реала на выезде. Теперь же подопечные Каштру постараются повторить свой успех.

Шахтер – Реал

Вторник, 1 декабря, 19:55. НСК Олимпийский, Киев. Овидиу Хацеган (Румыния) – главный арбитр встречи. Трансляция на телеканале Футбол 1.

Донецкий Шахтер очень здорово начал свои выступления в Лиге чемпионов в этом сезоне. Выездная победа над Реалом была логичной и абсолютно заслуженной. Шахтер даже мог забивать больше и выигрывать с еще более уверенным результатом. Во втором туре не без везения "горнякам" удалось не проиграть Интеру. После двух туров в графе набранных очков было – 4. Шахтер с оптимизмом смотрел на матчи против Боруссии и на свои перспективы выйти из этой группы в плей-офф Лиги чемпионов.

После встречи с немецким клубом настроение, да и шансы изменились кардинально. Шахтер по-прежнему имеет теоретические шансы на выход из группы, но для этого надо побеждать в оставшихся двух матчах. В это верится с трудом. Ситуация такова в турнирной таблице, что остаться бы на третьем месте после суммарных 0:10 от немцев – было бы достаточно неплохим итоговым результатом.

Как нужно сыграть против Реала, чтобы набрать очки, Шахтер уже знает. Сейчас у "горняков" есть определенные кадровые проблемы, но перед выездной встречей против Реала все было в разы хуже. Да и у Реала есть определенные трудности. Точно не сыграют: Рамос, Азар, Одриосола и Карвахаль. Тоже немало, хотя, конечно же, у королевского клуба есть кем заменить этих исполнителей.

Результаты Реала в чемпионате Испании не впечатляют и могут говорить о определенном кризисе в составе "бланкос". Правда, не надо забывать, что в Лиге чемпионов мадридцы достаточно спокойно и уверенно набрали 6 очков в играх против Интера, потому на предстоящий поединок стоит ждать запредельный настрой команды Зинедина Зидана. Да и за домашнее поражение взять реванш испанцы явно хотят, а потому ни о какой недооценке теперь не может быть и речи.

Ориентировочные составы

Шахтер: Пятов – Додо, Бондарь, Матвиенко, Сиприано – Степаненко, Патрик – Марлос, Тете, Соломон – Мораес

Реал: Куртуа – Васкес, Варан, Начо, Менди – Каземиро, Кроос – Жуниор, Эдегор, Родриго – Бензема

Статистика личных встреч

Всего игр: 3 (1 победа Шахтера, 2 победы Реала), забитые голы 6:10

На поле Шахтера: 1 матч (1 победа Реала), забитые голы 3:4

На поле Реала: 2 матча (1 победа Шахтера, 1 победа Реала), забитые голы 3:6

Положение команд в клубном рейтинге УЕФА:

Шахтер – 19 место

Реал – 3 место

прогноз 0:3

Сергей Горбаченко, Football.ua