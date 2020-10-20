Реал — Шахтер: история противостояний

Football.ua вспоминает предыдущие матчи между Шахтером и Реалом.

Шахтер в рамках поединка первого тура группового этапа Лиги чемпионов отправится в гости к Реалу. История противостояний этих команд насчитывает два поединка, которые прошли в все том же турнире пять лет назад.

Тот розыгрыш Лиги чемпионов тогда еще подопечные Мирчи Луческу тоже начинали на выезде против Реал и уступили с разгромным счетом 4:0. Ворота нашей команды трижды поразил Криштиану Роналду, причем дважды голами португалец отметился с одиннадцатиметровой отметки. Также точный удар на свой счет записал Бензема.

15.09.2015, Лига чемпионов, группа А, Мадрид, Сантьяго Бернабеу

Реал - Шахтер 4:0

Голы: Бензема, 30, Роналду, 55 (с пенальти), 64 (с пенальти), 81

Реал: Навас — Карвахаль, Рамос (Начо, 59), Варан (Пепе, 46), Марсело — Кроос, Модрич — Иско, Бэйл (Ковачич, 31), Роналду — Бензема

Шахтер: Пятов — Срна, Кучер, Ракицкий, Азеведо — Фред, Степаненко — Марлос (Коваленко, 74), Тейшейра, Тайсон (Малышев, 67) — Гладкий (Бернард, 82)

Предупреждения: Степаненко, Срна, Кучер, Малышев

Удаление: Степаненко, 50

Обзор матча:

Второй же поединок между этими командами оказался еще более результативным и зрелищным. Мадридцы по традиции отправили в ворота Шахтера четыре мяча, но в этот раз "горняки" решили ответить — дубль Алекса Тейшеры и гол грудью от Дентиньо сделали счет 3:4. Довести дело до фантастического камбэка, к сожалению, не удалось.

25.11.2015, Лига чемпионов, группа А, Львов, Арена Львов

Шахтер – Реал 3:4

Голы: Тейшейра, 77, 88, Дентиньо, 83 – Роналду, 18, 70, Модрич, 50, Карвахаль, 52

Шахтер: Пятов — Кобин, Ордец, Ракицкий, Азеведо (Дентиньо, 64) — Степаненко, Фред — Марлос (Тайсон, 62), Тейшейра, Бернард — Гладкий (Феррейра, 74)

Реал: Касилья — Карвахаль, Варан (Данило, 32), Пепе, Начо — Модрич (Кроос, 62), Каземиро, Ковачич — Бэйл (Бензема, 71), Роналду, Иско

Предупреждения: Степаненко — Карвахаль, Данило



Игра Реал — Шахтер начнется 21 октября в 19:55. На Football.ua будет доступна текстовая онлайн-трансляция поединка.