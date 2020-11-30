Зидан: Матч против Шахтера — самый важный, это важнейшие три очка на сегодняшний день

Французский тренер — о грядущем противостоянии.

Главный тренер мадридского Реала Зинедин Зидан дал свой комментарий накануне поединка Лиги чемпионов против Шахтера.

"Все зависит от нас. Осталось два финала. Будущие соперники довольно неплохие. Завтрашний матч — самый важный, это важнейшие три очка на сегодняшний день.

Я вижу огромное желание у наших игроков. У нас сложный сезон, много травмированных футболистов. Но с желанием нет никаких проблем. Игроки знают, цвета какого клуба они защищают. Выступать в таком клубе — это большая честь", — приводит слова Зидана официальный сайт УЕФА.

Ранее сообщалось, что в грядущем поединке против дончан не сможет принять участие крайний полузащитник Эден Азар.