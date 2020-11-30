Реал огласил заявку на матч против Шахтера

Зинедин Зидан взял с собой в Киев 21-го футболиста.

В рамках пятого тура группового этапа Лиги чемпионов донецкий Шахтер ожидает домашнее противостояние с мадридским Реалом.

Как сообщает официальный сайт "сливочных", подопечные Зинедина Зидана отправились в Киев в составе из 21 футболиста.

Полетел на гостевой матч против Шахтера и украинский голкипер Андрей Лунин, который в текущем сезоне не провел пока ни одного матча за первую команду мадридского клуба.

Вашему вниманию заявка Реала на поединок против Шахтера:

Вратари: Куртуа, Лунин, Альтубе.

Защитники: Милитан, Варан, Начо, Марсело, Менди, Чуст.

Полузащитники: Кроос, Модрич, Каземиро, Эдегор, Иско, Аррибас.

Нападающие: Бензема, Асенсио, Лукас Васкес, Винисиус Жуниор, Родриго, Мариано.

Матч Шахтер — Реал состоится во вторник, 1 декабря, в 19:55 по киевскому времени. Следить за событиями этого поединка вы можете в текстовой онлайн-трансляции, которая будет доступна на Football.ua.